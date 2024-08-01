“奇女子”乐黛云走完人生最后一程 一众师生好友送行

来源：中新社

上联“我就是我风云时代奇女子”，下联“行不能行比较文学大先生”，横批“沉痛悼念乐黛云先生”，这是31日在北京八宝山殡仪馆的一幕。诸多北京大学师生及乐黛云的学生、生前好友前来为她送行。

北京大学中国语言文学系教授、中国新时期比较文学学科的主要奠基人乐黛云因病医治无效，于7月27日在北京逝世，享年94岁。在讣告中，北京大学中文系以“先生”尊称之。

乐黛云的灵堂十分素净，鲜花围绕的遗像笑得颇灿烂，送别人群在门外取一只白菊，进门鞠躬后将白菊默默放置在遗像前的长案上，寂静中透着庄重。

乐黛云去世后，南京大学文学院、中国人民大学文学院、澳门大学人文学院中国语言文学系、《中国比较文学》杂志编辑部、中国比较文学学会、复旦大学比较文学与世界文学学科、上海交通大学人文艺术研究院、中央音乐学院音乐学系、中国社会科学院大学文学院、清华大学中文系、中国作家协会等机构纷纷向北大中文系致唁电和唁函。

“我就是我”出自乐黛云1995年出版的自传《我就是我》，“行不能行”则道尽乐黛云作为中国新时期比较文学学科奠基人的“知其不可而为之”。

20世纪80年代起，乐黛云投身中国比较文学学科的创建和人才培养：1981年主持成立北京大学比较文学研究会和北京大学比较文学研究中心，1985年主持创建北京大学比较文学研究所并担任首任所长，还先后担任国际比较文学学会副主席、中国比较文学学会会长、中法合办《跨文化对话》杂志中方主编等学术职务。

乐黛云的学术著作以及编著、主编的丛书、教材如《比较文学与中国现代文学》《北京大学比较文学研究丛书》《世界诗学大词典》《比较文学原理》等，产生了深远广泛的影响。