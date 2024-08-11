2024年首站马来西亚 汕头侨批在吉隆坡展出

来源：GDToday、南方+

2024年“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展在马来西亚吉隆坡开幕，来自马来西亚的侨团商会、知名侨领、华文学校师生代表等超500人参观展览。今年是中国和马来西亚建交50周年，通过侨批档案这一“世界记忆名录”，唤起海外华侨华人尤其年轻侨后代的家乡情，增强对中国文化的了解。

近200幅侨批及相关资料图片串起超百米长的主题展线。

侨批图片串起超百米展线

8月的吉隆坡迎来了旅游旺季，位于市中心的马华大厦人头攒动。在此举行的2024年“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展，入口以独特的“潮汕祠堂”为设计原型，集结了嵌瓷、金漆画、石雕、木雕等非遗文化技艺，吸引众多参观者拍照打卡。

步入展厅，一幅巨大的主题墙映入眼帘，“一来一回”两封批信搭载在手绘的红头船上，“欢迎回家”的潮语童声广播响彻耳畔。近200幅侨批及相关资料图片串起超百米长的主题展线，诉说着一个个马来西亚侨批故事。

“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展。

其中，汕头侨批文化学者张美生捐赠的四件马来西亚回批和10封侨批资料，提及了汕头澄海程洋冈中药丸在马来西亚受欢迎的侨批故事，体现了中医药在海外传播的深远历史；更有马来西亚华侨叶礼仁给母亲钟氏的批信，在令人动容的言语间，生动展现广大海外华侨出洋谋生、心系家国的移民历程和开拓进取、不忘根脉的深厚情怀。

华侨写批叮嘱家人买花篮

“小时候，我就帮家人写侨批，我对侨批并不陌生。”当马来西亚潮州公会联合会总会长林家光看到这些熟悉的批信时，往事历历在目，乡愁涌上心头。在他看来，侨批寄托了华侨爱乡、惦念家乡父老妻小的感情，承载了中华文化中的孝道，间接支持了当时中国的发展，后来的金融行业、邮政行业也是从侨批延伸出来。

马来西亚潮州公会联合会总会长林家光在现场写批。

“侨批不单单是亲情连接，还有华人在当地做生意的信誉。”马来西亚潮州工商总会会长吴源盛同样感触良多。他说，以前写一封信，寄一点钱给故乡的亲人，也不知道他们收不收得到，要等好多个月后，他们寄回了家书才知道。放在今天来讲，他们的信用是非常好的，把每一块钱都落到那个人的身上，那种情怀很重。

开幕首日，马来西亚华文学校学生到场参观。

展览上，一封从马来西亚寄来的批信，打动了现场不少参观者。写信的华侨叮嘱家中亲人买花篮、贡菜（配粥小菜）和腊肠带到马来西亚，满满温情唤起海内外潮人的儿时记忆。在展览现场精心布设的“出花园”场景前，花篮里更藏着用侨批写下的“祝福批”，道出家乡对马来西亚青少年长大成人的寄望。

马来西亚青年“尝新”潮汕文化

沉浸式的互动体验，也是此次展览一大亮点。水布、市篮、甜粿“过番三件套”，让参观者现场体验“批脚”送批的经历；汕头文化艺术学校的“小梅花”演员专程从汕头而来，现场演绎潮剧经典选段《桃花过渡》《观灯》，唱出浓浓的亲切乡音；剪纸浮雕字“汕头”作为特殊的“非遗批”，在展览上成了拍照打卡的“网红顶流”。

马来西亚华文学校学生用中文写侨批。

马来西亚吉隆坡万达镇培才二校学生林楚涵对展览上的“出花园”场景最感兴趣。今年12岁的她，看到潮汕15岁少年要经历“出花园”仪式，她希望自己以后能体验一次。“我想到中国深入了解中华文化，回国后可以和马来西亚的朋友分享。”林楚涵说。

粤马媒体联手征集侨批故事

本次由广东省人民政府新闻办公室指导，汕头市人民政府新闻办公室、汕头市侨务局共同主办，汕头市档案馆等单位协办，南方报业传媒集团GDToday等单位承办。

在此次展览上，南方报业传媒集团GDToday联手光华日报同步发起“五洲有yue·我和侨批的故事”征集活动，邀请五大洲的朋友写下与侨批的故事。

据悉，此次在马来西亚办展，是汕头侨批出海计划2024年的首站。去年7月，汕头曾在泰国曼谷举办为期一周的侨批历史文化展，吸引当地政要、侨领、青少年等超1万人次参观。

“接下来，汕头将于8月12日赴柬埔寨展出侨批。”主办方表示，一封封侨批不仅记载了华侨对桑梓的思念情怀，更体现出中华优秀传统文化与世界交融互鉴的交流互动。

值得一提的是，汕头计划今年11月举办第22届国际潮团联谊年会和第10届世界潮商大会，希望借此邀请海内外乡亲“回家”，共赴一场以经济、文化、青春、团结为主题的精彩盛宴。作为这“两大盛会”主场馆的汕头国际会展中心，也在本次展览亮相。

GDToday记者 吴采倩 南方+记者 杨立轩