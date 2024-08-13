巴赫：巴黎奥运是完全实现性别平等的奥运会

来源：中新社

2024年巴黎奥运会8月11日在结束了全部赛事后闭幕。国际奥委会主席托马斯·巴赫宣布巴黎奥运会闭幕，并认为这是“第一届完全实现了性别平等的奥运会”。

当晚的闭幕式在法兰西体育场举行。巴赫与法国总统马克龙、巴黎奥组委主席托尼·埃斯坦盖以及9000名运动员和官员、7万1500名现场观众与全球观众一起，共同见证这一历史时刻。

巴赫在闭幕致辞中指出，尽管世界局势紧张，但运动员们作为206个奥委会和国际奥委会难民队的代表来到这里，让巴黎比以往任何时候都更加闪耀。

巴赫称赞了运动员们的表现：“你们的表现简直太棒了。你们彼此激烈竞争，每场比赛都接近完美，激发了全世界的兴致。你们向我们展示了人类的伟大。”

巴赫称赞运动员们互相尊重，和谐相处在奥运村的同一屋檐下，“即使你们的国家被战争和冲突分裂，但你们创造了一种和平文化”。他还表示，奥运会可以创造一种激励世界的和平文化，这激励了这里的所有人和全球数十亿人。“感谢你们让我们梦想成真。感谢你们让我们相信，每个人都能拥有一个更美好的世界。”

对于巴黎奥运会的定位，巴赫评价指出：“2024年巴黎奥运会是运动员和体育界倾力展示的一场盛会。这是第一届完全按照我们的奥林匹克议程改革举办的奥运会：更年轻、更城市化、更包容、更可持续。这是第一届完全实现性别平等的奥运会。”

本届奥运会在塞纳河开幕，一些重要比赛也都安排在塞纳河两岸的一些地标性建筑附近举行。巴赫表示：“从头到尾，这都是一场轰动的奥运会——或者我敢说：从头到尾，这都是塞纳河畔的奥运会。”

巴赫还指出，2024年巴黎奥运会是新时代的奥运会。

最后，巴赫宣布2024年巴黎奥运会闭幕。同时，他还按照传统，呼吁全世界的年轻人四年后相聚在美国洛杉矶，一起庆祝第三十四届奥林匹克运动会的召开。