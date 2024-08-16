奥运冠军老家成网红打卡地

来源：中新社

巴黎奥运会落幕后，“冠军效应”持续不减。一些中国奥运冠军老家成为网红打卡地，每天迎来成百上千游客寻访冠军足迹。

奥运跳水冠军全红婵的老家广东湛江迈合村人潮涌动，日均迎客上千人。网络视频显示，村里冠军荣誉海报前，排队拍照的大人小孩络绎不绝，全红婵爷爷家门口更是变成“小吃一条街”。这是全红婵在东京奥运会一战成名后，迈合村再度走红。

打破男子百米自由泳世界纪录的潘展乐也受到极大关注。其儿时接受采访的绍兴市奥体中心游泳馆4号通道一时间成为“冠军通道”，吸引“追星族”拍照留念。还有不少游客慕名前往潘展乐爷爷居住的浙江温州前山头村。

在浙江台州仙石村，射击小将黄雨婷老家家门口两块大石头成为“景点”。早在黄雨婷世锦赛、亚运会夺冠时，这两块石头就被视为“幸运石”“石（时）来运转”，如今每天前来参观的游客有一两百人，周末则更多。

射击奥运冠军谢瑜家许久无人居住的老房子门前最近热闹起来。在他夺冠后，村里将房子简单翻新。村子距离贵州毕节市区90多分钟车程，但依然有不少外乡人前来。村民也会向游人讲述谢瑜的成长故事。

“冠军效应”为名不见经传的村镇带来文旅流量和临时经济活动，当地也乐于挖掘冠军故事展现城市精神、文化底蕴，借助奥运冠军的影响力发展当地文旅事业。

像全红婵老家迈合村，过去主要以种植甘蔗、水稻等农作物为主，近些年涌现出一批经营粤西美食的农家乐及售卖“全红婵周边”的特色纪念品小店，旅游收入大幅增长。日前为应对游客数量激增、私家车停车难等问题，村里连夜修路、建停车场，在交通秩序、治安巡逻、环境清扫等方面增加人力。

微信公号“寻空的营销启示录”撰文认为，寻访冠军足迹实则是在冠军身上找到自己，实现情感上的投射。全红婵的成功包含了纯真、奋斗、家庭关爱等许多元素，触动人心，人们希望能够从寻访中汲取到精神力量。

然而对运动员的过度关注也引起争议。网红堵门全天候直播，运动员家人正常生活受到影响，蜂拥而至的游客造成交通堵塞等现象备受诟病。

8月12日，潘展乐解散了自己在某社交平台上的粉丝群。新京报传媒研究指出，无论是对运动员还是其粉丝而言，明确相应的边界，双方才能够共同汲取向前的力量。保持该有的距离、解散粉丝群这种“急流勇退”的做法，对职业运动员而言，未尝不是一件好事。