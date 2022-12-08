早报俱乐部送100份中欧航旅柬埔寨、泰国旅游配套

配合《联合早报》百年报庆，早报俱乐部将每月送出百分好礼回馈读者！12月份的打头阵好礼，是由中欧航旅所赞助的50对（共100份）价值1100元以上的柬埔寨、泰国双国旅游配套。
早报俱乐部的会员即日起就可参加抽奖活动，趁12月的学校假期和1月份探访柬埔寨与泰国。中欧航旅提供了6个旅游配套供读者赢取，俱乐部会员可依据自己的喜好、空挡选择适合的天数、行程与出发日期。报名抽奖时，会员必须选择至少3个自己心仪的配套，被抽中的读者将会被随机分配到其中一个所选择的配套。
中欧航旅所送出的旅游配套的行程主要围绕着暹粒吴哥窟，金边和泰国曼谷。暹粒吴哥窟是世界上最大的寺庙建筑群。这个被列入世界文化遗产，并列为“世界七大奇景”的建筑即雄峻又有精细的浮雕，是印度教与佛教信仰的艺术极致。吴哥窟的造型已作为柬埔寨的国家标志，并成为国旗的图案。
除了历史文化丰富的暹粒吴哥窟之外，对于那些比较喜欢城市旅游的，也有游柬埔寨的首都，金边的行程。金边虽是一个繁华的都市中心，但是它也云集众多名胜古迹，比如金边皇宫，国家博物馆，乌那隆寺等。
参加游柬埔寨与泰国旅游配套的读者，都将乘搭最新的柬埔寨航空的A320飞机。刚刚在12月2日从柬埔寨从金边国际机场抵达新加坡的柬埔寨航空，采用的是配备最新的A320客机，客机上包括全套服务和机上餐饮，中欧航旅也将在每周五包机前往暹粒的航班。
旅游配套的双国游行程，也让得奖的会员有机会游曼谷的热闹景点，包括丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙和拉羞达火车夜市。
中欧航旅为那些到访金边的早报俱乐部们安排了超豪华的五星酒店——金界豪华娱乐城。拥有东方拉斯维加斯之称的金界豪华娱乐城是世界级综合度假酒店，里面有免税购物中心，世界豪华水疗，现场乐队等。其他的酒店也是4星级以上的，不仅环境优美，设施也齐全。
以下是中欧航旅即将送出的旅行配套：
1）3天2夜金界豪华娱乐城圣诞倒数周末配套【10对】
- 出发日期：2022年12月23日
- 双人配套，一人588元*
- 包含1份早餐、1份晚餐
- 住宿将会安排在著名的新金边金界豪华娱乐城的5星级酒店
- 到访金边娱乐综合大楼的赌场、地下免税购物中心、世界豪华水疗、国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。
- 第3天离开金边返新
2）6天特别配套：暹粒吴哥窟和金边市/金界酒店及娱乐城【10对】
- 出发日期：2022年12月23日
- 双人配套，一人888元*
- 住宿将会安排在两间不同的酒店：2晚暹粒——当地4星级酒店；3晚金边——金界娱乐城5星级酒店
- 行程包括了5顿早餐，2顿午餐和2顿晚餐，其他的餐食自费
- 到访暹粒的吴哥窟和酒吧街和金边的胜利纪念碑及金界娱乐城、国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房
- 第6天离开曼谷返新
3）5天4夜泰国、柬埔寨——曼谷游+金界豪华娱乐城迎接新年游【5对】
- 出发日期：2022年12月28日
- 双人配套，一人838元*
- 3晚曼谷——当地的4星级酒店；1晚金边——5星级的金界娱乐城酒店
- 包括3顿早餐，1顿午餐和1顿晚餐
- 到访曼谷的丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙，拉羞达火车市场以及金边的独立纪念牌和金界娱乐城逛地下免税购物中心，世界豪华水疗。国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。
- 第5天离开金边返新
4）6天5夜泰国、柬埔寨农历新年配套——曼谷+金界豪华娱乐城迎接兔年 【5对】
- 出发日期：2023年1月20日
- 双人配套，一人938元*
- 住宿将会安排在两间不同的酒店：3晚曼谷——当地的4星级酒店；2晚金边——5星级的金界娱乐城酒店
- 包括4顿早餐，1顿午餐和1顿晚餐
- 到访曼谷的丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙，拉羞达火车市场以及金边的独立纪念牌和金界娱乐城逛地下免税购物中心，世界豪华水疗。国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。
- 第6天离开金边返新
5）6天柬埔寨农历新年配套——金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10对】
- 出发日期：2023年1月20日
- 双人配套，一人838元*
- 包含4顿早餐和1顿晚餐
- 到访金界娱乐城的赌场，地下免税购物中心，世界豪华水疗，国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房
- 住宿将会安排在金界娱乐城的5星级酒店
- 第6天离开金边返新
6）8天柬埔寨农历新年配套——金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10对】
- 出发日期：2023年1月22日
- 双人配套，一人938元*
- 包含6顿早餐和1顿晚餐
- 到访金界娱乐城的赌场，地下免税购物中心，世界豪华水疗，国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场音乐队和豪华私人卡拉OK房
- 住宿金界娱乐城的5星级酒店
- 第8天离开金边返新
如何参加？
点击https://bit.ly/ZBClub12tour 登录您的早报俱乐部会员账号 （mySPH账号），选择其中3个您心仪并能参加的配套，再填写个人资料，就可以了。活动的截至日期是12月16日（星期五）晚上11时59分，50位幸运的早报俱乐部会员将最迟在10月19日(星期一）收获电邮通知。
没有会员账号？
点击 “报名参加”后，您可 1) 直接通过 google 或 facebook 登入mySPH，
或 2) 点击 “马上注册” ，注册一个免费的 mySPH 账号。