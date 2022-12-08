早报俱乐部送100份中欧航旅柬埔寨、泰国旅游配套

配合《联合早报》百年报庆，早报俱乐部将每月送出百分好礼回馈读者！12月份的打头阵好礼，是由中欧航旅所赞助的50对（共100份）价值1100元以上的柬埔寨、泰国双国旅游配套。

早报俱乐部的会员即日起就可参加抽奖活动，趁12月的学校假期和1月份探访柬埔寨与泰国。中欧航旅提供了6个旅游配套供读者赢取，俱乐部会员可依据自己的喜好、空挡选择适合的天数、行程与出发日期。报名抽奖时，会员必须选择至少3个自己心仪的配套，被抽中的读者将会被随机分配到其中一个所选择的配套。

中欧航旅所送出的旅游配套的行程主要围绕着暹粒吴哥窟，金边和泰国曼谷。暹粒吴哥窟是世界上最大的寺庙建筑群。这个被列入世界文化遗产，并列为“世界七大奇景”的建筑即雄峻又有精细的浮雕，是印度教与佛教信仰的艺术极致。吴哥窟的造型已作为柬埔寨的国家标志，并成为国旗的图案。

除了历史文化丰富的暹粒吴哥窟之外，对于那些比较喜欢城市旅游的，也有游柬埔寨的首都，金边的行程。金边虽是一个繁华的都市中心，但是它也云集众多名胜古迹，比如金边皇宫，国家博物馆，乌那隆寺等。

参加游柬埔寨与泰国旅游配套的读者，都将乘搭最新的柬埔寨航空的A320飞机。刚刚在12月2日从柬埔寨从金边国际机场抵达新加坡的柬埔寨航空，采用的是配备最新的A320客机，客机上包括全套服务和机上餐饮，中欧航旅也将在每周五包机前往暹粒的航班。

旅游配套的双国游行程，也让得奖的会员有机会游曼谷的热闹景点，包括丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙和拉羞达火车夜市。

中欧航旅为那些到访金边的早报俱乐部们安排了超豪华的五星酒店——金界豪华娱乐城。拥有东方拉斯维加斯之称的金界豪华娱乐城是世界级综合度假酒店，里面有免税购物中心，世界豪华水疗，现场乐队等。其他的酒店也是4星级以上的，不仅环境优美，设施也齐全。

以下是中欧航旅即将送出的旅行配套：

1）3天2夜金界豪华娱乐城圣诞倒数周末配套【10对】

出发日期：2022年12月23日

双人配套，一人588元*

包含1份早餐、1份晚餐

住宿将会安排在著名的新金边金界豪华娱乐城的5星级酒店

到访金边娱乐综合大楼的赌场、地下免税购物中心、世界豪华水疗、国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。

第3天离开金边返新

2）6天特别配套：暹粒吴哥窟和金边市/金界酒店及娱乐城【10对】

出发日期：2022年12月23日

双人配套，一人888元*

住宿将会安排在两间不同的酒店 ： 2晚暹粒——当地4星级酒店 ； 3晚金边——金界娱乐城5星级酒店

： ； 行程包括了5顿早餐，2顿午餐和2顿晚餐，其他的餐食自费

到访 暹粒 的吴哥窟和酒吧街和 金边 的胜利纪念碑及金界娱乐城、国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房

第6天离开曼谷返新

3）5天4夜泰国、柬埔寨——曼谷游+金界豪华娱乐城迎接新年游【5对】

出发日期：2022年12月28日

双人配套，一人838元*

3晚曼谷——当地的4星级酒店 ； 1晚金边——5星级的金界娱乐城酒店

； 包括3顿早餐，1顿午餐和1顿晚餐

到访 曼谷 的丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙，拉羞达火车市场以及 金边 的独立纪念牌和金界娱乐城逛地下免税购物中心，世界豪华水疗。国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。

第5天离开金边返新

4）6天5夜泰国、柬埔寨农历新年配套——曼谷+金界豪华娱乐城迎接兔年 【5对】

出发日期：2023年1月20日

双人配套，一人938元*

住宿将会安排在两间不同的酒店 ： 3晚曼谷——当地的4星级酒店 ； 2晚金边——5星级的金界娱乐城酒店

： ； 包括4顿早餐，1顿午餐和1顿晚餐

到访 曼谷 的丹嫩沙朵水上市场，公火车市场，树中庙，拉羞达火车市场以及 金边 的独立纪念牌和金界娱乐城逛地下免税购物中心，世界豪华水疗。国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房。

第6天离开金边返新

5）6天柬埔寨农历新年配套——金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10对】

出发日期：2023年1月20日

双人配套，一人838元*

包含4顿早餐和1顿晚餐

到访金界娱乐城的赌场，地下免税购物中心，世界豪华水疗，国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场乐队和豪华私人卡拉OK房

住宿将会安排在金界娱乐城的5星级酒店

第6天离开金边返新

6）8天柬埔寨农历新年配套——金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10对】

出发日期：2023年1月22日

双人配套，一人938元*

包含6顿早餐和1顿晚餐

到访金界娱乐城的赌场，地下免税购物中心，世界豪华水疗，国际餐饮包括19间餐厅和咖啡馆，现场音乐队和豪华私人卡拉OK房

住宿金界娱乐城的5星级酒店

第8天离开金边返新

如何参加？

点击https://bit.ly/ZBClub12tour 登录您的早报俱乐部会员账号 （mySPH账号），选择其中3个您心仪并能参加的配套，再填写个人资料，就可以了。活动的截至日期是12月16日（星期五）晚上11时59分，50位幸运的早报俱乐部会员将最迟在10月19日(星期一）收获电邮通知。

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