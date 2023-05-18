送出10对郑怡周治平“那些年，那首歌2”演唱会门票给VIP！

80年代两大畅销歌手郑怡和周治平将在6月份到新加坡开唱！Biz Trends Media 将送出10对Cat 2的演唱会门票（每对价值296元）给早报VIP。

时隔两年，这两位实力派唱将在“那一年，那首歌2”中再次为大家带来更多不朽的情歌，其中便包括1980年代和1990年代大家都熟悉的原创歌曲。

郑怡在台湾办过几次个人演唱会，场场爆满。她的代表作品包括《小雨来得正是时候》、《月琴》、《想飞》和《心情》等。有“音乐诗人”之称的周治平也不遑多让。身为知名的词曲创作人和制作人，他曾于许多红星合作，例如张国荣、黎明、周华健、刘德华等。《青梅竹马》、《梦不到你》、《那一场风花雪月的事情》和《你是如此难忘记》等作品都是周治平的杰作。