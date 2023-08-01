100份新加坡中央医院体检配套让早报会员活出健康！

配合《联合早报》百年报庆，早报俱乐部在8月为会员朋友们准备了全新的百份大礼。新加坡中央医院（SGH）提供100份价值超过400元的体检配套，以鼓励符合条件的早报会员关爱自身健康。即日起，只需提交您的个人信息，就有机会开始您的健康之旅。

我们欢迎符合以下条件的会员参加：

新加坡公民或永久居民（PR）

年龄40岁或以上

没有任何已被确诊的慢性病或医疗状况

如何成为早报俱乐部会员？

当您成功注册一个早报的mySPH账号（免费），就可立刻成为会员。

即日起，早报俱乐部会员可点击链接，提交个人信息后便可报名参与抽奖。活动将于8月28日午夜12时截止。100位幸运的会员将最迟于8月31日收到电邮通知。

体检配套使用条约：