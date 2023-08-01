100份新加坡中央医院体检配套让早报会员活出健康！

配合《联合早报》百年报庆，早报俱乐部在8月为会员朋友们准备了全新的百份大礼。新加坡中央医院（SGH）提供100份价值超过400元的体检配套，以鼓励符合条件的早报会员关爱自身健康。即日起，只需提交您的个人信息，就有机会开始您的健康之旅。
我们欢迎符合以下条件的会员参加：
- 新加坡公民或永久居民（PR）
- 年龄40岁或以上
- 没有任何已被确诊的慢性病或医疗状况
如何成为早报俱乐部会员？
当您成功注册一个早报的mySPH账号（免费），就可立刻成为会员。
- 点击登录/注册链接
- 点击弹窗下方的“免费注册”
- 选择通过Google、Facebook、或电邮，免费注册mySPH账号
即日起，早报俱乐部会员可点击链接，提交个人信息后便可报名参与抽奖。活动将于8月28日午夜12时截止。100位幸运的会员将最迟于8月31日收到电邮通知。
体检配套使用条约：
- 赢奖的会员需电话预约体检时间，届时SGH将核实体检者的身份（姓名、电话号码、NRIC第一位和最后四位等），请您确保个人信息的准确性。
- 有效日期：2023年10月1日 - 2024年2月29日；体检配套仅可在此期间使用，过期失效。
- 体检配套不可以任何形式兑换现金。
- 体检配套不可转让给他人，报名时请提供体检者本人的身份信息和个人资料，赢奖后不可更换人员信息。
- 若您提供虚假信息，SGH有权撤销您的参与资格。