10对萧煌奇“对爱入座”演唱会门票送早报VIP

台湾金曲歌王、创作歌手萧煌奇将于8月19日（星期六）在金沙剧院举办他在本地的首场个人演唱会。演唱会取名“对爱入座”，到时他将与乐队一起呈献自己20多年创作生涯的经典曲目，为观众带来充满爱与温暖的夜晚。

萧煌奇因先天性白内障而双目失明，虽在四岁时接受手术重获部分视力，但又在15岁时完全失明。他在2002年出道，首张专辑里的《你是我的眼》就让他一曲成名。随后他发行了15张华语和福建专辑，最近的一张是2022年的《说故事的歌》。萧煌奇希望透过自己的歌曲持续给大家带来正能量，照亮别人的生活的同时，也温暖自己。

萧煌奇在2016年成为史上第一位在台北小巨蛋举办演唱会的视障歌手。出道20年的他，19次入围金曲奖，3次夺得最佳台语专辑，更保持4次夺得最佳台语男歌手奖的纪录。

主办单位Dream Nation 和 Base Entertainment Asia准备了10对演唱会门票（每对价值$276）送早报VIP。

早报VIP只须点击链接，填写资料并回答一道简单问题，就有机会获得1对门票。送票活动将于8月13日（星期日）截止。10位幸运早报VIP将最迟于8月16日（星期三）收到电邮通知。

萧煌奇“对爱入座”2023新加坡演唱会

日期：2023年8月19日（星期六）

时间：晚上8时

地点：滨海湾金沙，金沙剧院

票价：$228、$188、$138、$108、$98、$78（不包括行政费）

购票网址：marinabaysands.com和sistic.com