送早报VIP与会员封茶、插花和书法工作坊体验

为回馈读者的支持,《联合早报》精心策划3场文艺工作坊，让210位读者免费体验原价100元至250元的封茶、插花和书法工作坊。

插花DIY工作坊将在报业中心礼堂举行。本地花店The Black Daffodils的专业花艺师将带领读者动手完成自己的插花作品。除了学习基本插花技巧，读者也能发挥的创意，将自己独具一格的作品带回家。

由“吃茶三千”的萃茶师指导，“心愿封茶”的工作坊体验包括品茗不同烘焙程度的乌龙茶，以及“封茶”。读者能写下自己的心愿或对某人的祝福与话语，再与自己喜欢焙度的乌龙茶，一起封入茶仓。茶叶随岁月沉淀，经历长时间温度与湿度转变后，将催化出老茶特有的醇厚与甘甜。

新加坡著名书法家陈亮将在个人工作室“天逸书院”，为读者开办书法入门工作坊，传授基本的书法知识与技巧。读者不但可以现场练习，工作坊结束后，也可将书法工具（毛笔、墨汁、练习纸、墨盘与毡垫）带回家，继续学习。

此活动开放给早报VIP与会员报名。早报VIP与会员只须点击链接，回答几道简单问题，就有机会赢取其中一个工作坊体验！活动将于8月14日 （星期一）截止。得奖者名单将刊登于8月16日的报章，得奖者也将收到电邮通知。

1）插花DIY工作坊（价值 $108）

日期：8月21日

地点：报业中心礼堂

名额：80位VIP、20位会员

2）【心愿封茶】工作坊（价值 $250）

日期：8月28日

地点：吃茶三千（滨海广场）

名额：40位VIP、10位会员

3）书法入门工作坊（价值 $158）

日期：8月29日

地点：天逸书院 (Oxley Bizhub)

名额：48位VIP、12位会员