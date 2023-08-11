新加坡空军部队送4对机票给早报读者试乘军机

新加坡空军部队今年庆祝成立55周年，部队阔别七年再举办开放日，公众除了能近距离观看空军的最新装备，还可体验乘坐军用直升机和运输机。

今年的空军开放日活动定9月9日和10日在巴耶利峇空军基地举行。届时，公众将有机会乘上参加今年国庆庆典的A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）、CH-47SD型契努克直升机和C130运输机，以及福克50型（Fokker 50）海巡机，还有新加坡青少年飞行俱乐部的DA40教练机。这些飞机将在新加坡的东部及南部飞行，乘客有机会从空中俯瞰南部岛屿。

今年是空军部队时隔七年再次举办这样的活动，上一次的实体开放日在2016年。

当局通过四个办法分发乘坐军机的机票，包括：

1）FormSG抽签活动（7月20日到8月22日）；

2）空军Instagram账号两场送票活动（7月21日至27日，以及7月29日至8月4日）（50对机票）；

3）空军YouTube账号举行“寻找Ted上尉”比赛（8月11日至22日）（50对机票）；

4）RSAF55OH数码体验网络应用（webapp）中的增强现实（AR）滤镜“Sky Effect”赢取50对机票（8月15日至22日）

新加坡空军部队也通过早报俱乐部，特地送出4对机票给早报读者（仅限新加坡公民与永久居民）体验乘搭军用飞机。只要回答一道简单的问题，并且填写个人资料，就有机会被抽中赢取一对在9月10日当天乘搭军用飞机的机票。

参加抽奖必须符合以下条件：

参与者的最低年龄和身高分别为5岁和100厘米。12岁以下的儿童必须由父母或法定监护人陪同。

以下人员群体将不被允许进行试乘飞行：

在紧急情况下无法运用身体机动能力的公众；

患有任何心脏和/或肺部疾病的公众；

怀孕的妇女；

已被建议不适合参与任何剧烈活动的公众；

曾被任何航空公司评估为不适合飞行的公众。

参加抽奖的截止日期是8月22日，抽中的公众将被随机分配所试乘的军机，所赢取的机票也不能用作转售或转让。每名公众只限一次试乘机会，因此任何抽中机票的公众，空军部队都会核对所有抽中者名单，确保没有重复中奖者。

立刻点击链接，你可能就可在9月10日当天乘军机从空中俯瞰南部岛屿！