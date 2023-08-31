“2023稳定币峰会”独家20%购票优惠给早报会员！

由台湾的XREX和印度的Unitas基金会共同举办的2023稳定币峰会（Stablecoin Summit 2023），聚集全球著名的区块链与稳定币业内佼佼者，如：Circle、Coinbase、Paxos、Ava Labs、Polygon、Gemini、OKX、Matrixport等。同时，峰会也邀请到来自传统金融和支付企业的代表，如：万事达（Mastercard）、咨询公司新加坡安永（EY Singapore）等，深度探讨稳定币的现实应用。主要议题包括稳定币如何和既有金融系统相辅相成，推进稳定币支付与科技创新，从而让更多人受惠。

第一届稳定币峰会将在9月15日举行，聚焦于稳定币的发展与应用，主题包括：

亚太地区的稳定币发展

多元化的稳定币设计与背后机制

对抗通货膨胀的稳定币设计

大型金融机构如何运用稳定币

现实世界资产代币化（Real World Asset Tokenization）

这场峰会也是新加坡区块链盛会 Token2049 的场边活动之一。完整活动资讯如下：

会议名称：稳定币峰会 Stablecoin Summit 2023

官网与购票： 链接

日期：9 月 15 日（星期五）

时间：全日（上午 9:30 至下午 18:00）

地点：新加坡 Raffles Hotel（ Jubilee 宴会厅）

票价：200 美元（早报读者俱乐部读者享有 20% 折扣，约 216 新元）

即日起至9月14日，早报会员点击链接并填写个人信息，即可获取早报俱乐部独家购票优惠码。购票链接和优惠码将通过电邮发送给您。