100张友联书局20%折扣劵送早报会员！

坐落于百胜楼“书城”的友联书局，在本地扎根已有70年。来自香港的友联出版社于1952年到新加坡设立办事处，并在4年后正式成立新加坡分部，除了书报发行，也做起门市生意，售卖书籍与文具。1981年，友联书局搬入百胜楼，至今已走过42个年头。

友联书局见证了新加坡社会发展、语言政策以及阅读风气的改变。从配合新马教育需求而出版教科书，到确立销售台湾书籍的品牌，一路走来，友联书局与时并进，如今更朝多元服务发展，除了中国、香港、台湾、马来西亚与本地书籍，也引入了文创产品与零食。

现在的实体书店一般不只是陈列、售卖书籍的地方，更是一个文化空间。友联书局除了邀请作家到书店举行讲座与分享会之外，书店也善用其有限空间，为自身的儿童图书品牌“儿童乐园”，开辟一个摆设分类儿童书籍以及进行亲子活动的空间。

随着网络的普及，想了解和购买书籍，已不再局限于到实体书店翻阅与购买这一种方式。因此，在努力经营门市的同时，友联书局也花了许多精力在运营社交媒体以及购书官网，甚至还在大型电商平台上设置网店，提供读者更多购书选择。书店职员每周也会通过直播或短视频的模式，在线上为读者分享新书资讯或为小朋友讲故事。

为庆祝早报百年报庆，友联书局准备了100张20%的折扣券送早报会员。20％的折扣仅限图书，不适用于其他商品。折扣券可在书局门市或官网上使用，有效期为6个月。友联官网上，每个账号只限使用一次折扣券，而在门市则不限折扣券的使用次数。

早报会员只须点击链接，回答一道简单问题，就有机会获得一张折扣券。送礼活动将于9月30日（星期六）截止。100位幸运的会员将最迟于10月3日（星期二）收到电邮通知。