早报俱乐部邀会员提灯笼赏花灯 并赢取100对滨海湾花园花穹入场券

今年的滨海花园庆中秋以“花缘”为主题回归，浓情厚意庆团圆。色彩缤纷的灯笼照亮了郁郁葱葱的花园，其灵感源自中国神话、传说和文化。参与者可在活动中体验多样的文化表演和活动，并通过充满乐趣的嘉年华游戏和各种美味的街头美食与亲友共度美好时光。

走进“花缘”主题的灯笼组，您会在在美丽的月亮之门内发现一个秘密花园。月亮之门是中国传统园林建筑中的一个独特元素，圆形入口酷似月亮，象征着圆满、家庭的团聚和凝聚力。“花缘”灯笼组包含了众多对中国文化具有重要意义的植物，例如象征纯洁正直和爱的莲花、象征春天和浪漫的桃花、象征刚正不阿气节的竹子等。

图片由滨海湾花园提供。

受中国神话故事牛郎织女的启发，“鹊桥”灯笼组展示了喜鹊用翅膀形成的一座桥，让恋人团聚。传说牛郎织女虽然相爱，却被天庭所禁，因此被银河隔开，不得再相见。 织女只能永远坐在银河的一边，在织布机上悲伤地织布，而牛郎只能远远地看着她，渴望再次团聚。 每年农历七月初七，一群喜鹊被他们的爱情感动，会架起一座桥，让有情人团聚。

中秋灯会将于9月15日至10月1日举行，新报业媒体华文媒体集团是滨海花园庆中秋的媒体伙伴。

配合今年的中秋活动，早报俱乐部邀请100对会员参加由滨海湾花园主办的中秋灯笼大型游园活动。活动将在9月15日傍晚6时45分举行。即日起至9月10日，读者只需点击链接并回答两道简单的问题，就有机会参加活动，到现场领取两个免费灯笼和两张滨海湾花园花穹 (Flower Dome) 门票。100位被抽中的会员将在9月12日之前获电邮通知。