林怀民讲座开放早报VIP和会员优先报名

一年一度的新跃文化中华讲座将于10月29日在滨海艺术中心剧院举行。讲座邀请到台湾舞蹈家、云门舞集创办人林怀民，畅谈自己跨越46年的云门岁月。

被英国泰晤士报誉为“世界最重要的当代编舞家之一”，林怀民的作品屡次被欧美媒体选为年度最佳舞作。2013年，他继玛莎．葛兰姆、碧娜．鲍许等大师之后，获颁“美国舞蹈节终身成就奖”。同年，他也受联合国教科文组织邀请，代表全球舞蹈人士，在巴黎的“国际舞蹈日”发表献词。

1973年，林怀民创办了“云门舞集”，台湾第一个职业舞团，也是所有华语社会第一个当代舞团。舞团扎根台湾，巡回国际，更在2018年获颁英国国家舞蹈奖的“杰出舞团奖”。2019年年底，林怀民正式退休，由郑宗龙接任艺术总监。

讲座上林怀民将畅谈这些年来，他如何在动荡时代，从生活、传统美学和亚洲故事汲取材料，创作出享誉国际的经典舞作 。同时，他也将重点分享云门舞集如何深入城乡，让舞蹈走进大众的生活。

讲座由新跃社科大学和《联合早报》联办，滨海艺术中心协办，是继三年的线上讲座后，首次举办的实体新跃文化中华讲座。《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁将担任讲座的对谈人。

联合早报俱乐部将提供VIP与会员专属活动福利！即日起至10月6日，早报VIP和会员只须点击链接，并输入专属密码 ZB100 就能优先报名讲座。讲座会在10月6日后，开放给非会员和公众报名。

2023 新跃文化中华讲座

伦敦 莫斯科 以及池上的孩子：林怀民谈云门岁月

日期：10月29日（星期日）

时间：下午4时至6时

地点：滨海艺术中心剧院

语言：讲座以华语进行，现场提供中英同声传译。