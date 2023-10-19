乐龄数码学堂第二系列两堂课10月25日举行

由《联合早报》与义安理工学院联办的“乐龄数码学堂”第二系列的第三与第四堂课将于10月25日举行，同一天可让约400名乐龄人士上课，学习数码技能及提高防网络诈骗知识。

此课程欢迎参加过第一系列的学员或是已有一些基本知识的乐龄读者报名，课程内容包括如何设置并使用Singpass认证、操作电子转账、更新手机系统、如何通过手机加入健康SG计划、《联合早报》的最新数码功能，以及如何享受联合早报俱乐部的好康。

新加坡数码转型办事处的数码大使将在场传授数码技能，义安理工学院的学生们将陪伴乐龄人士上课，并从旁提供指导。

预防网络诈骗方面，《联合早报》的工作人员将分享如何识别电话诈骗和提防各种“钓鱼”骗案等。在教导公众如何使用早报网站及应用看新闻时，内容将着重教导如何通过音频听新闻及一些数码内容，还有成为联合早报俱乐部会员可享有的具体福利，包括在新闻内容方面以及参加活动与抽奖等。

新电信也将在此次的讲堂中介绍所推出的诈骗电话保护功能，并展示此功能如何让使用者识破骗局。

“乐龄数码学堂”的学员还会获得一本由网络安全局出版的更新版网络安全须知手册。

乐龄数码学堂系列由《联合早报》和义安理工学院人文与科学院合作推出，并获得网络安全局鼎力支持。这一次的学堂也获得新电信的支持。

每场活动可让约200名学员一起上课。详情如下：

日期：2023年10月25日（星期三）

时间：第三场早上10时至下午12时45分（ 名额已满 ）

） 第四场下午2时30分至下午5时15分 （名额有限，报名从速）

地点：报业中心一楼礼堂

公众可通过链接报名参加，不接受现场报名。