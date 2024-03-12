出海享受不忘自我提升 专家分享职场创业心得

由联合早报俱乐部和名胜世界邮轮（Resorts World Cruises）主办的三天两夜“发挥优势，从‘新’启航”豪华游轮特别活动，于3月1日在云顶梦号上拉开帷幕。除了丰富的饮食和娱乐设施，本次活动还特邀三位业界专家作为嘉宾，与一同登船的《联合早报》读者们分享他们在不同领域的创业经历与职场经验，为读者打造珍贵的学习与交流体验。

分享会由FOMO Pay创始人兼首席执行官刘溪打头阵，讲述了他在新加坡创业的经历。

分享会在3月2日上午进行，由FOMO Pay创始人兼首席执行官刘溪打头阵，探讨了他如何抓住金融科技发展的机遇，在新加坡不断变化的商业环境中取得成功的原因。

刘溪说：“其实很多人都有创业的想法，但并不是每个人都能鼓起勇气去选择这条道路。万事起头难，创业最大的挑战就是跨出这第一步。在面临这项选择时，你需要问问你自己，你的认知、信心和激情，能不能足以帮你对抗质疑的声音。”

在新加坡居住近30年，王嬿青除了职场经验，也分享了作为移民如何融入新加坡社会的见解。

在嬿青私房菜创始人王嬿青看来，事业发展最大的阻碍，则是为自己设限。从电视新闻主播到时尚杂志主编、出版业主管，再到餐饮界创始人，王嬿青强调女性在不同年龄阶段都有发展的空间。

对此，有读者向王嬿青请教如何平衡兴趣、家庭与事业，她说：“了解我的人都知道，我是那种干点活儿干累了，就要去旅游的人。像这次我就带着父母、家人一起来玩。我觉得人生很短暂，出去走走能增广见闻，对自己的生活也能有帮助和启发。”

敏锐的商业嗅觉，对创业人士来说也十分重要。

刘溪表示，过不了多久，眨眼支付的科技即将到来，并有可能取代指纹、刷脸和支付软件。因此，刚从美国回来的他已购入由当地生产的眨眼支付机器，准备着手研究。

王嬿青也看准中国热播电视剧《繁花》的影响力，接下来将在餐厅推出以此为主题的“繁花宴”。该电视剧由王家卫执导，无论色彩运用、镜头语言、故事情节，都让观众津津乐道。

王嬿青说：“这样的‘繁花宴’，可以结合文学、艺术收藏、电影解析等多方面举办活动或讲座，也算满足我的个人兴趣，又很有意义。”

由张思丽所创办的Protocol Academy，是本地仪态和礼仪服务领域的先驱学院。

同天下午，礼仪学院Protocol Academy创始人兼董事张思丽在分享中强调了第一印象的重要性。她说：“在社交中，短暂几秒，便可决定他人对你的印象，而外在的形象对第一印象至关重要。”

张思丽补充：“用外表去判断一个人的才华、才能和知识水平，是不公平的，但却是人之常情。”

参与分享会的读者们表示受益匪浅，对创业历程感兴趣的许春德（59岁，企业主）是有所收获的读者之一。他说：“国外的创业者们在新加坡的创业历程如此不易，他们努力寻找商机、发展自身潜力，并且坚持不懈，从未轻言放弃，面对他们的成功，我真的很敬佩。”

来自海外的汤雪（47岁，华文学习中心校长）认为嘉宾们的演讲让她深受启发。

同样是来自海外，刚到新加坡创业约两年的汤雪（47岁，华文学习中心校长）也深受启发。她说：“分享会给了我巨大的启发和精神上的支持，对我未来的发展将起到重要的助力。在听到这些成功人士分享他们的奋斗故事时，为我树立了榜样，增强了我的信心，真的要感谢这个平台，提供了很多在新加坡创业环境的资讯。”

本次活动不仅为读者们提供了宝贵的学习机会，也展现了联合早报俱乐部致力于打造互动交流平台的决心。通过分享与讨论，嘉宾之间也汲取了来自各行各业的智慧，拓展了视野，激发了创新思维，为他们的个人与职业发展带来了新的启示。

在未来，联合早报俱乐部将继续举办多样化、富有启发性的活动，为广大读者朋友们提供更多精彩的学习与交流机会。敬请期待更多精彩活动的举办，让我们一同开启新的学习之旅。