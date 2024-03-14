《联合早报》“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会

古代的丝绸之路是人类历史上文明交流交融的平台，延绵7000多公里的古丝绸之路在新疆境内就达5000公里。新疆地处亚欧大陆腹地，是古丝绸之路的重要通道，她辽阔的地域和得天独厚的自然条件孕育了丰饶的物产，也是许多瓜果之乡。

由《联合早报》主办、中欧航旅（ASA Holidays）呈献的“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会将在3月30日举行。

此次将邀请到王华儿，早报旅游作者。王华儿退休前从事建筑项目管理，曾参与中国数个城镇的开发项目长达七年。他经常在中国游走，到过多个中国城市包括，张家界、西藏、云南、山西、河南、贵州、重庆、福建、杭州、广州、桂林、武汉、哈尔滨、长江三峡、黄山等地，并曾先后游历北疆和南疆，仅用了29天，驱车行走了9200公里。

王华儿将在《联合早报》旅游分享会上，从新疆的自然风光——可可托海、喀纳斯湖、巴音布鲁克大草原、塔克拉玛干沙漠，以及丝绸路上的“活体记忆”喀什古城，深入畅谈新疆独特与迷人的历史和人文风貌。

新加坡樟宜机场集团也为出席这个活动的联合早报俱乐部会员提供专属优惠，出席者只需下载并且注册樟宜应用（Changi App）并启动里头的电子钱包功能Changi Pay，即可获得高达50元的电子礼券作为欢迎礼物。有了Changi Pay, 国人在中国使也像当地人一样，可轻易的使用手机付款，消费时无需支付交易费用，并可享有具竞争性的人民币兑换率。

“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会

日期：3月30日（星期六）

时间：下午2时至下午4时

地点：报业中心礼堂

报名方式：

早报VIP (订户) 报名免费：bit.ly_zbchinafairvip （须登入获取促销代码）

非订户 报名费5元：bit.ly_zbchinafair