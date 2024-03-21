IPPAI居酒屋三项优惠送《联合早报》VIP！

IPPAI是一家现代融合日式居酒屋，位于牛车水的新加坡帝盛酒店（Dorsett Singapore）一层。他们的菜单包括各种菜肴，从生鱼片到烤肉和海鲜，展示了日本居酒屋现代融合美食的精华。主厨使用新鲜的食材，烹制出色香味俱全的菜肴。餐厅还提供温馨宜人的氛围，非常适合举办私密晚宴、朋友聚会或公司活动。



IPPAI居酒屋为联合早报VIP提供三项美食优惠：

• 午市套餐买一送一（两份套餐中价格较低的免费）；

• 清酒和瓶装烈酒均可享受20%折扣；

• 凡消费满50元，即可免费获得价值26元的薄切浜地松露（Hamachi truffle carpaccio）一份（仅适用于晚餐）。



即日起至2024年12月31日，联合早报VIP只须在预约订位时引用独家促销代码（请见文章末尾），即可享受以上三项优惠。



IPPAI居酒屋营业详情：

• 地址：331 New Bridge Rd, #01-03 Dorsett Residences, Singapore 088764

• 营业时间：上午12时30分至下午2时30分，傍晚5时30分至晚上11时

• 电话: 9675 3598

