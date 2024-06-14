观看录播视频 “城市阅读节2024” 精彩重温

由新报业媒体华文媒体集团主办的“城市阅读节2024”于6月2日完整落幕。为期十天的活动邀请到不少知名海外作家及学者进行分享及讨论。《联合早报》也在得到作家的允许后，录制其中三场挂上网，供无法到场的读者们在线观看。

宋明炜：《三体》的成功并不代表科幻文学已成主流

美国卫斯理学院东亚系教授兼系主任宋明炜博士以中国科幻小说《三体》的成功作为切入点，讲述该题材在中国的崛起。继《三体》英文译本在2015年成为第一部获得该奖项的亚洲作家作品，刘慈欣另一科幻著作《流浪地球》的电影也在2019年上映，成功掀起了一股科幻热潮。这使好些读者认为中国科幻圈已蓬勃发展。

实际上，《三体》之所以能成功靠除了作品本身好，出色的翻译以及市场营运也帮这本小说开拓了海外市场，让它红遍国际。以及翻译和出版社的慧眼。然而，宋明伟教授认为，《三体》的成功只是让科幻小说从原本卑微的地位，走到了文学的舞台中心，却并不代表科幻文学已成主流。他还透露，如今活跃的中国科幻作家依然很少，每年能够出版的科幻作品更是屈指可数。

想要了解宋明伟教授在《三体》被视为“滞销品”，还差点无法出版，到至今成为国际闻名的科幻小说中所扮演的角色的公众，可点击链接观看完整的分享会完整视频。

王晋康：灵感来自知识的广泛以及接触的事物

中国科幻小说“四大天王”之一的作家王晋康在说到中国科幻小说家们早年的所遭遇的挑战，一度哽咽。但因为《三体》打入国际，也让中国科幻小说受到注意，让他与其他科幻小说作家都有苦尽甘来的感慨。他认为科幻与主流文学不一样、除了讲究科学知识，在用词也得十分精准，不能只是讲求文字优美。

原本是钻油台工程师的王晋康，到中年才开始写小说，他说早年周围写科幻小说的以学工程的人居多，但现在也有很多科幻小说家是文科生。想知道科幻小说家的灵感从何而来？科幻小说究竟是以科学还是以想象为基础？有兴趣的读者可以点击链接观看完整录播视频。

许知远：主动迷路”换来种种的出乎意料

许多人旅游时，一般会做足功课或是上网或应用找攻略，找打卡景点与美食。中国作家兼节目主持人许知远却认为，旅游中“主动迷路”是一种不错的选择，在旅游和生活的陌生和不确定性中，对世界的理解得以扩充。

曾任《经济观察报》主笔的他，当年也因为主编的一句话，才开始旅行。许知远旅行的收获往往就因为“迷路”换来种种的出乎意料。他特别提到，自己容易对“被忽略的历史人物”产生兴趣。同时，他也认为旅行虽然充满未知数而让他感到心烦，但正是旅游，能让人扩充对世界的理解。他形容每个人都是移动的精神世界。许知远的幽默也使整个讲座变得十分轻松，仿佛追寻着他的脚步，从爱辉—腾冲线横跨中国，接着走到印度加尔各答、埃及开罗等地。错过了许知远精彩的分享的公众可点击链接观看完整录播视频。