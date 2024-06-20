5对《白蛇传•情》粤剧门票送《联合早报》VIP（订户）和《新明日报》订户!

由新加坡戏曲学院主办，广东会馆及三水会馆协办的粤剧盛大制作《白蛇传•情》，将于 2024年7月11日和12日在滨海艺术中心剧院演出。主办方将送出5对Cat 1 (每对价值176元）的门票给《联合早报》VIP（订户）和《新明日报》订户！



由享誉国际的中国广东粤剧院呈现的现代粤剧《白蛇传•情》讲述的是白素贞和许仙美丽而悲壮的爱情故事。经过了无数次的轮回，曾经相爱的白素贞和许仙分别投胎成为白蛇和人。许仙几经轮回忘却前尘，白蛇修炼千年却依然念念。于是，她与小青到人间寻许仙,求续情缘圆愿。正当他们的爱情快修得正果时，白素贞端阳酒后现真身，使许仙意外发现白素贞竟然是一条白蛇。即便如此，她坚持到昆仑山求仙草救夫，遍体鳞伤依然情真不悔。她的决心最终感动了许仙，而他们的爱维持了千年之久。这部剧展现了爱情与忠诚的力量，不只带给观众抒情及优美的布景及音乐，紧张打斗的剧情场面更是叹为观止。



《白蛇传•情》皆由中国国家一级演员、曾获中国戏剧梅花奖和文华表演奖的广东粤剧院院长曾小敏领衔主演。海外巡演她将带领包括一支现场伴奏的大乐队,全团共92人献给本地观众最正宗及高尚的粤剧体验。为了让更多不谙粤语的观众能够欣赏并理解 粤剧的艺术内涵 , 四场演出将配备同步的中英文字幕 。