邀联合早报俱乐部会员参与品茶会

由新加坡星域会展集团有限公司（Constellar Exhibitions Pte Ltd）主办的世界美食展2024（World Food Fair 2024）将于7月4至7日在新加坡博览中心举行，共有超 过100个海内外展商参展，包括了20个新的展商。商家也将会在展会上提供优惠给美食爱好者。

除了能品尝到中国、日本、韩国等国家的美食以外，读者也能在展会上购买冷冻食品，或是已包装好的食品，在家中烹制各国各地的美食。不仅如此，世界美食展上也为大家安排了不少舞台节目，其中包括了每日的幸运抽奖，限时促销和小游戏，使读者在轻松的氛围中品尝美食，赢取奖品。

其中来自广州的益武国际展览有限公司将在展会上呈献“时光·茗享会”，每日举办一场一小时的品茶会给联合早报俱乐部的会员们参加。每场品茶会供16人参加，报名免费。

“时光·茗享会”是广州益武国际展览有限公司举办的系系列茶文化的活动之一，在世界各地巡回举办，至今已举办三十多场。读者将有机会品尝到由中国茶友带来的各种顶级名茶，包括：西湖龙井、浮梁红茶、福鼎老白茶、普洱茶（老班章、冰岛、易武正山等名山名寨茶，新茶和老茶）、凤凰单丛、大红袍、金竣眉等等。报名参加品茶会的茶友可在品茗会开始前提出希望品尝的茶品，组委会尽力安排满足所需。不仅如此，参加品茶的早报俱乐部会员也能近距离观赏到由中国茶友带来的最新款工夫茶具。这其中包括了包括了景德镇陶瓷、安化白瓷、宜兴紫砂等。

除了品茶以外，读者也有机会了解到不同水质对茶汤的影响，以及参展茶客的私藏冲泡法。

即日起至6月30日(星期日）有兴趣的联合早报俱乐部会员可点击链接报名品茶会。

第19届世界美食展2024——“时光茗享会”

日期：2024年7月4日（星期四）至2024年7月7日（星期日），每天一场

时间：每天下午3时30分至4时30分

地点：新加坡博览中心4号馆舞台区

规模：每场供16位联合早报俱乐部会员参加

第19届世界美食展2024

日期：2024年7月4日（星期四）至2024年7月7日（星期日）

时间：上午11时至晚上9时

地点：新加坡博览中心4号馆

费用：入场免费