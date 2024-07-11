500杯霸王茶姬“伯牙绝弦”送《联合早报》会员！

曾在新加坡经营几年的中国新式茶饮品牌霸王茶姬（CHAGEE）今年8月将重新登入新加坡。霸王茶姬将在市中心开设三家门店。为配合新店开张，霸王茶姬将送出500杯霸王茶姬 “伯牙绝弦” (Jasmine Green Milk Tea)给（各价值$5.90）联合早报俱乐部会员。

曾在2019年开设10多家门店的霸王茶姬，去年暂停了所有门店。相隔大约一年，霸王茶姬中国总部决定以直营方式重回新加坡市场，并会在8月初在开设乌节门（orchardgateway）分店。莱佛士城（Raffles City）和狮城大厦（Plaza Singapura）分店则预计在8月底开始营业。与过去不同的是，新门店将设有更多座位，并提供糕点，顾客除了能外带之外，也可选择堂食。

霸王茶姬希望所售卖的饮品能回归茶的风味和本味，同时也回归茶的健康，以原叶茶和更健康少糖的产品来吸引消费者。

这次将送出的“伯牙绝弦”是霸王茶姬的招牌饮品。饮品加入了茉莉雪芽，茉莉花香浓郁，搭配厚乳，既清爽又醇厚，最后还在嘴中留下茉莉花茶的甘香味。

即日起至2024年7月31日（星期三），早报会员只须点击链接，回答一道简单问题就有机会赢取一杯霸王茶姬 “伯牙绝弦”。500位幸运读者将会在2024年8月初收到电邮通知。