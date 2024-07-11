《联合早报》旅游分享会：瑞士的山，意大利的城

由《联合早报》主办，中欧航旅呈献的旅游分享会将在2024年7月27日（星期六）举行。这次分享会的主题是“瑞士的山，意大利的城”。身为本地建筑师、早报专栏作家及插画家的虎威（黄虚怀）将为大家做分享。

意大利的首都罗马（Rome）曾是罗马帝国的中心。罗马依旧保留当年种种建设，以及完好的古建筑，同时也有其他年代的建筑精品。另一个不可错过的则是文艺复兴之城佛罗伦萨（Firenze）。她有辉煌的建筑、雕塑、绘画。

每当提到意大利肯定少不了她的中部名城——比萨（Pisa）。除了吸引众多游客到访的比萨斜塔，历史的痕迹也处处可见，其中一个便是比萨洗礼堂。这个圆形建筑物采用罗马式和哥德式混合风格。它坐落在奇迹广场，独特的设计风格对之后的建筑设计产生了深远的影响。若仔细一看，人们或许会发现它和比萨斜塔一样有点倾斜。

除了以上所述的一些建筑之外，虎威将会给大家介绍可探索其他景点，比如大学城博洛尼亚（Bologna）、镶嵌画之城拉文纳（Ravenna）、湿壁画之城帕多瓦（Padova）等。他也会和出席者分享欣赏建筑的贴士。对虎威而言，意大利是他会一去再去的国家，除了美好的自然和人文风景，它的大小城市可用内涵丰富、各具特色来概括，加之意大利许多城市被列入联合国教科文组织世界遗产名录，值得挖掘的不胜枚举。

虎威曾留学英国六年，在剑桥大学、约克大学修读建筑学和古迹保留。热衷旅游，经常周游欧洲各国。

拥有“欧洲的心脏”之称的瑞士因纯净的景色被誉为“世界花园”，著名的景色包括了阿尔卑斯山脉。它横卧在瑞士六成的国土之上，是欧洲最高及横跨范围最广的山脉，坐落在那里的马特霍恩峰（Matterhorn）也是著名瑞士三角巧克力（Toblerone）的商标。它虽不是阿尔卑斯山脉中最高的山峰，但特殊的三角锥造型，使它成了阿尔卑斯山的代表。每当夕阳照射时，长年积雪的山体便会折射出金属般的光芒。

旅游业有超过25年经验的中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟也将担任主讲者，畅谈热爱的瑞士雪山、湖泊等自然风光。

即日起，有兴趣的《联合早报》会员可点击链接，报名参加旅游分享会。

《联合早报》VIP则可点击链接获取优惠码，免费报名参加旅游分享会。

旅游分享会：瑞士的山，意大利的城

日期：7月27日（星期六）

时间：下午2时 - 4时30分

地点：报业中心礼堂（1楼）

(1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapore 318994)

报名费用：早报会员——5元，早报VIP——免费