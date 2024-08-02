10对“中新曲艺精品汇演”门票送《联合早报》VIP和《新明日报》订户!

阔别六年，中国曲艺家再次来到狮城与新加坡观众见面。受到本地南方文艺社（NanFang Arts Association）及智慧文创（A-Smart Media Pte Ltd）的邀请，中国曲艺家协会将于8月派出曲艺大师艺术团前来新加坡与本地的相声演员同台演出“中新曲艺精品汇演”。主办方将送出10对门票给《联合早报》VIP和《新明日报》订户!



《中新曲艺精品演出》包含了相声、二人转、口技和快板等曲艺种类。此次演出的部分节目也将由中国煤矿文工团的优秀青年演员担纲，副团长和国家一级演员也会加入其中。参与演的人包括了六岁起研习相声艺术，擅长滑稽大鼓和双簧表演的相声表演艺术家应宁、出身京剧世家并多次获奖的叶蓬、著名相声艺术家王玥波、刘伟师以及王磊。王磊主持的《娱乐72变》曾受邀参加戛纳电影节。除此之外，韩雪松、崔骏和郭鸿斌也将参与其中。他们分别在创作、表演及教学方面展现了卓越才华。大虎、小虎近年来在曲艺舞台上崭露头角，与现代音乐结合的新颖表演广受好评，他们也会现身演出。



另外，两位来自辽宁的著名艺术家及辽宁大学艺术学院的教授赵海燕和闫光明将为狮城观众带来东北二人转。东北二人转是东北劳动人民自己创造的艺术形式。这一类曲艺的表型形式大多是一男一女化装成一丑一旦并穿上鲜艳的服饰，手拿扇子、手绢，边走边唱边舞，表现一段故事。赵海燕不仅二人转表演出色，还在《相亲》、《有钱了》等小品及多部电视剧中有精彩表现。她的夫婿闫光明曾被称为“赵本山最帅徒弟”。

来自北京大运河翰林艺术团的冀勇也将带来独具一格的口技表演。作为中新曲艺艺术交流的邀请方，来自南方文化社的新加坡艺术家也将倾情献艺。著名本地相声演员黄家强将搭档李成威，呈献精彩创作节目《恭喜发财》，讽刺新加坡赌风盛行的现状。青年快板演员李芝苓则会演出快板《雏凤凌空》，说的是杨门女将中的女英雄杨排风比武的故事。

即日起至8月19日（星期一），早报VIP和《新明日报》订户只须点击链接，回答一道简单问题，就有机会赢取一对“中新曲艺精品汇演”8月31日门票。10位幸运儿最迟于8月21日（星期三）收到电邮通知。

中新曲艺精品汇演

日期与时间：2024年8月31日（星期四）晚上7时30分

2024年9月1日（星期五） 下午3时和晚上7时30分

时长：2小时（无中场休息）

地点：黄金剧院（美芝路）（Golden Theatre）

票价：30元、35元（票价不包含行政费）

购票：上网 https://www.sistic.com.sg/events/cross0924