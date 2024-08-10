“潮汕文史美食之旅”旅游展三天限时优惠

“潮汕文史美食之旅”由《联合早报》与天猛公艺术基金会（Temenggong Artists-in-Residence）精心策划，带读者追溯潮汕人飘洋过海下南洋的历史足迹，并体验不一样的潮汕精粹，品尝精挑细选的潮汕美食，领会潮汕文化。此行程由中欧航旅（ASA）承办。

“潮汕文史美食之旅”分为两团：标准行程（11月1日至6日）及升级行程（10月30日至11月4日）。

读者将参观侨批馆、华侨历史博览中心、樟林古港和猪仔码头等对南下华侨极具历史意义的景点。行程中也会走访潮汕著名地标，如潮州古城、牌坊街、白花尖大庙、湘子桥等，也会带领读者品尝著名的潮汕美食狮头鹅、蚝烙、潮州粥等。

全国旅行社协会（NATAS）旅游展将于8月16至18日在新加坡博览中心第五展厅举行。为配合来的NATAS旅游展，中欧航旅将针对“潮汕文史美食之旅”推出以下一系列限时优惠：

－ 使用DBS / POSB卡付款：消费3000元以上可享58元折扣； 消费5000元以上可享78元折扣

－ SAFRA会员可享每间房额外100元折扣（8月18日为止）



－ 免费Yoowifi 便携式Wi-Fi路由器（每间房一个）

－ 免费ASA 旅游背包（每间房一个）

－ 免费三亚来回机票（每人一张，价值200元）机票须于2024年12月前使用，附带条件。



对“潮汕文史美食之旅”有兴趣的读者，可直接拨电6303 5333向中欧航旅询问详情，或亲临旅行社报名。欲享以上优惠的读者可亲临中欧航旅旅游展柜台，直接签订配套。

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（标准行程）

日期：2024年11月1日 （星期五）至2024年11月6日（星期三）

航班：春秋航空

费用*：成人：$2088/位（双人房或三人房）

单人间：S$2338/位

儿童占床：$2088/位（双人房或三人房）

儿童不占床：$1788/位（双人房或三人房

住宿为当地五星酒店*

请点击ASA网页链接了解标准行程细节，以及下载中英文行程。

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（升级行程）

日期：2024年10月30日 （星期三）至2024年11月4日（星期一）

航班：厦门航空

搭乘厦门航空往返厦门，前后会在厦门逗留各一天。

费用*：成人：$2488/位（双人房或三人房）

单人间：$2888/位

儿童占床：$2488/位（双人房或三人房）

儿童不占床：$2088/位（双人或三人房）

住宿为当地五星酒店及国际五星级酒店*

请点击ASA网页链接了解升级行程细节，以及下载中英文行程。

中欧航旅

地址：No. 1 Park Road #03-57/58/59, People’s Park Complex S059108

营业时间：星期一至星期六，早上10时30分至晚上8时30分

星期日，早上11时至晚上7时

中欧航旅NATAS旅游展柜台

日期：2024年8月16至18日

地点：新加坡博览中心第五展厅

柜台：5H03