由本地文化机构南华潮剧社与智慧文创联合主办，享誉国际的中国广州歌舞剧院将于今年9月莅临狮城，呈献大型经典舞剧《英歌》。

此次，由90人组成的演出团队开启了新加坡、马来西亚和泰国的海外巡演。作为海外巡演的首站，新加坡一站备受瞩目。

主办方将送出5对《英歌》CAT 1门票（每对价值$176）给早报VIP！送出的演出场次为9月19日（星期六）下午2时30分。

得奖舞剧《英歌》以潮汕英歌文化为灵感，融入移民乡土精神与潮汕文化艺术，讲述一段关于亲情、记忆与传承的动人故事。

舞剧的故事发生在20世纪30年代末，少年主角的父亲远赴南洋后音讯全无，成为一家人心中难以释怀的牵挂。少年自幼与母亲相依为命，在艰辛岁月中成长。多年后，在元宵佳节之夜，少年偶然发现父亲遗留下来的英歌槌，由此踏入一个记忆、历史与命运交织的奇幻世界。随着剧情发展，舞剧通过舞蹈呈现多项潮汕文化艺术与民俗风情，包括“出花园”（潮汕人的成人礼）、木偶戏、嵌瓷、庙宇文化、手工木雕艺术及潮汕美食等。

《联合早报》是《英歌》的媒体伙伴。

早报VIP只须点击 链接 回答一道简单问题，就有机会赢取一对《英歌》9月19日2时30分CAT 1 门票。送票活动将于8月31日（星期一）截止。五名幸运读者将最迟于9月2日（星期三）收到电邮通知。

有兴趣观赏这舞剧的公众，可通过 SISTIC 网站购票。演出详情如下：

舞剧《英歌》

日期、时间：9月18日(星期五)晚上7时30分

9月19日(星期六)下午2时30分及晚上7时30分

时长：2小时（包括15分钟中场休息）

地点：新传媒剧院（The Theatre at Mediacorp）( 1 Stars Ave, Singapore 138507)

票价：48元,68元,88元（票价不包含行政费）