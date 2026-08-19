想提前规划一趟精彩台湾之旅？

康泰旅行社推出了多个台湾旅游配套，行程涵盖台北、台中、高雄、台南及宜兰等热门目的地，带旅客体验宝岛自然风光、农场花海与地道美食。

配合2026年旅游推广，康泰旅行社特别为联合早报俱乐部会员提供独家优惠，邀请会员免费参加共四场精彩的“台湾旅游玩家”介绍会2026，一同探索台湾丰富的客家文化、养生体验、缤纷节庆活动，以及迷人的外岛风光。介绍会入场券原本每人5元，即日起开放让早报会员免费报名。

现场报名台湾旅游配套的参加者，还可享有高达200元的双人折扣优惠。主办方也将在现场准备小点心和精美礼包，并安排客家擂茶制作示范与品尝体验，让出席者近距离感受台湾独特的人文风情。

台湾旅游配套详情： bit.ly/AllTaiwanTours

此外，出席的会员也有机会参加幸运抽奖，赢取限量版康泰旅行社保温瓶、行李箱及其他精美礼品。幸运大抽奖奖品包括机票、酒店住宿等丰富好礼，机会难得，不容错过。

活动将以中文讲解，仅限预先报名。座位有限，额满即止。成功报名者将通过电邮收到电子门票及相关活信息（请确保填写的电邮地址正确无误）。

康泰旅行社 “台湾旅游玩家”介绍会2026

第一场： 9月26日（星期六）下午12时至1时 - 台湾客家文化

第二场： 9月26日（星期六）下午3时至4时 - 台湾养生之旅

第三场： 9月27日（星期日）下午12时至1时 - 台湾节庆活动

第四场： 9月27日（星期日）下午3时至4时 - 台湾外岛风光

地点: Northpoint City 1楼 North Atrium (930 Yishun Ave 2, Singapore 769098) (*面对UOB大华银行）

报名费: 早报俱乐部会员免费 (原价5元/人) *含小点心，礼包

报名链接： https://www.eventbrite.sg/e/taiwan-travel-talk-2026-tickets-1997943905003

详情询问

热线： 6533 1788