新电信佳乐台将于9月20日晚上8时，在圣淘沙名胜世界宴会厅隆重呈献“佳乐15周年金曲演唱会”。 这场演唱会邀请台湾6大实力派唱将洪荣宏、翁立友、陈美凤、陈谦文、黄妃及林姗首次同台献唱，呈献多首跨时代的经典金曲，带领观众重温音乐回忆，为乐迷们带来一场精彩难忘的精彩演唱会。

洪荣宏是台语歌坛殿堂级人物，代表作《一支小雨伞》红遍华人地区，《妈妈请你也保重》、《我是男子汉》、《山顶黑狗兄》 等歌曲也脍炙人口。翁立友则凭《我问天》 广为人知，被誉为台语情歌代表人物之一。

其余3位歌手包括凭《追追追》深受欢迎的金曲歌后黄妃、凭《绵绵旧情》、《卡水的梦》打开知名度的林姗、以及因出演《春花望露》及《天之蕉子》走红但唱功了得的陈谦文。

《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

主办方BIZ TRENDS将送出五对2026年9月20日（星期日）CAT 2 的门票（每对价值296元）给早报VIP。即日起至2026年9月7日（星期一），早报VIP只须点击 链接 回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。五名幸运读者将最迟于9月10日（星期四）收到电邮通知。

“佳乐15周年金曲演唱会”

日期：2026年9月20日（星期日）

时间：晚上8时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68（不包含手续费）