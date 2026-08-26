今年的“滨海花园庆中秋”将于2026年9月12日至27日举行，把滨海湾花园化身为充满奇思妙想的奇幻世界。八组巨型花灯将在每晚6时至10时亮起，带领访客展开一场色彩缤纷的中秋之旅。

本次中秋灯展由新加坡知名广告创意人林少芬创作的原创角色“芬宝”领航。芬宝将与爱犬阿健，以及好友秋秋、黄梨仔和来自未来的电脑蜜蜂“蜜嗡嗡”，穿梭于巨型花灯之间，展开一场充满惊喜与想象的中秋探险。通过这些亲切可爱的角色，滨海湾花园希望唤起不同世代的童年想象，让熟悉的中秋文化焕发新意，也为一家大小打造温馨欢乐的团聚时光。

除了赏花灯，访客还可光顾现场的街头美食市集、嘉年华游戏和游乐设施。

公众也可在周末参加节庆手作活动，亲手制作灯笼、兔子摆件和扇形镜子等中秋纪念品。手作活动须另付费；持有滨海湾花园景点门票者可享买一送一优惠，花园之友会员则可享活动标准费用九折优惠。户外中秋活动免费入场。

指定日期到花穹领取免费灯笼

滨海湾花园将在以下日期派发免费灯笼：

2026年9月19日

2026年9月20日

2026年9月26日

2026年9月27日

访客可在指定日期购票进入花穹领取免费灯笼，并前往户外花灯区，在璀璨灯海中探索芬宝与好友们的奇幻世界。灯笼仅限指定时段领取，数量有限，送完即止。更多详情请浏览： www.gardensbythebay.com.sg/midautumn

早报积分站答题赢双重好礼

配合今年的“滨海花园庆中秋”，早报俱乐部将推出线上答题活动。参与者只须回答三道与活动有关的问题，答对后便有机会同时赢取游乐园储值卡和滨海湾花园花穹入门票。

每份奖品包括：

* 游乐园储值卡一张【面值20 元】

* 滨海湾花园花穹入门票【 一对】

奖品数量有限，送完为止。

送票活动详情

活动日期：8 月 30 日 - 9 月8日

参与资格：早报 App用户

每人参与次数： 活动期间每人有 3 次答题机会。一次免费机会，另外两次需要单次消耗50积分。

答对题目的积分奖励：5 积分

奖品数量：100 份，每天赠送 10 份

如何参加？

1. 下载或更新至最新版《联合早报》应用，并注册新账户或登录现有账户。

2. 在“我的”页面点击“积分站”，进入早报积分站。

3. 在积分站首页点击“滨海花园庆中秋”答题活动广告或活动图标。

4. 点击“答题”开始游戏，选择答案后按“确定”提交。

5. 答对题目的用户将有机会获得游乐园储值卡和花穹入门票。

领奖提醒

中奖用户可在积分站的“我的奖品”页面查看中奖记录，并按照页面提示填写资料和领取奖品。请务必在【领奖期限9月9日】前完成领取；逾期未领取者将视为放弃奖品。

游乐园储值卡的使用地点、有效期和兑换方式，以及花穹入门票的使用条件，将以中奖页面及电子邮件中的说明为准。

这个中秋，不妨与家人朋友一起到滨海湾花园赏花灯、逛市集，再到早报积分站试试手气，把花穹门票和游乐园储值卡一起带回家。