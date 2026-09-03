为了回馈忠实读者与听众，《联合早报》《新明日报》、电台96.3好FM及UFM100.3将诚邀600名读者与听众，一同欣赏由新加坡导演韩蕴光与西班牙动画导演 Raul Garcia 联合执导的本地动画长片《沧海琴声》（The Violinist）华语版首映会。成功被抽中的读者与听众每人将获赠两张电影票，与亲友一同欣赏这部备受国际肯定的本地动画佳作。早报俱乐部VIP会员，即早报及新明订户，还可额外获得一次抽签机会，增加中奖机会。



《沧海琴声》耗时十年精心打造，并荣获素有“动画界奥斯卡”之称的安纳西国际动画电影节最高荣誉大奖。影片以细腻的2D手绘动画融合音乐与历史，讲述男女主角凯与菲自幼因小提琴结缘，却在战火与时代变迁中历经离散，最终凭借琴声寻找彼此的凄美故事。影片特别邀请本地音乐大师何国杰操刀配乐，并携手本地小提琴家及新秀演奏家，以动人的琴声与细腻的手绘动画，娓娓道来一段横跨80多年的新马及东南亚历史。



“陪你看电影”《沧海琴声》华语版首映会由新报业媒体华文媒体集团主办，并获得恩士迅(NCS)鼎力支持，滨海湾金沙为场地伙伴。



首映详情

日期： 2026年9月12日（星期六）

时间： 下午2时至4时

地点： 滨海湾金沙，金沙剧院（Sands Theatre @ Marina Bay Sands, Level B1）



如何申请索票？

-《联合早报》、《新明日报》读者，与电台96.3好FM及UFM100.3听众可于即日起至9月7日（星期一）晚上11时59分点击 链接 报名参加电子抽签。若您是新用户，须先免费注册新报业媒体账号，方可参与电子抽签。

- 每名成功获票者将获得两张戏票，并于9月9日（星期三）前收到电邮通知；未获票者将不另行通知。



注意事项

- 由于座位有限，报名申请并不代表成功获票，戏票将通过电子抽签分配。

- 如果您是《联合早报》或《新明日报》订户但尚未注册新报业媒体账号（含报贩订户），请点击 链接 填写资料。完成订户身份核实后，即可自动参与电子抽签，并享有额外一次抽签机会。

- 戏票仅限成功获票者使用，不得转让或出售。

- 若发现滥用报名资格、转售戏票或其他违规行为，主办方有权取消相关人士的获票资格，恕不另行通知。



电影《沧海琴声》

导演： 韩蕴光、Raul Garcia

声演： 高慧碧、孙政、符芳榕、田边合也、郭亮

片长： 1小时54分钟

语言： 华语（附英文字幕）

分级： PG（含部分暴力场面）



剧情简介

30年代的新加坡，青梅竹马的菲与凯因音乐结缘，并怀抱着登上世界舞台的梦想。然而，战争与日据时期的到来，彻底改变了两人的命运。跨越八十载岁月，《沧海琴声》以音乐串起一段关于友情、爱情、离别与选择的动人故事。