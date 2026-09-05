今年的社科文化中华讲座，邀请暨南大学华侨华人研究院特聘教授李明欢，从近期备受关注的电影《给阿嬷的情书》出发，带领听众走进侨批、侨乡与侨文化的世界，探寻华人跨越国界、延续数代的人文记忆与文化纽带。

《给阿嬷的情书》以温润细腻的叙事重现侨批记忆，生动诠释侨文化双向交融、跨境共生的独特内核。一封封侨批，不仅是海外游子寄回故乡的家书与汇款凭证，更记录了华人移民漂洋过海、落地生根的生命历程，以及他们与家乡之间跨越时空的情感联系。

此次讲座将从电影谈起，忆侨批、论侨乡、溯文脉，共同解读当代中国与新加坡绵延不绝的人文亲缘。

主讲人李明欢长期从事国际移民、海外华人社会及中国侨乡研究，曾在中国、亚洲、欧洲、美洲等40多个国家和地区，进行华侨华人历史与现状的实地调查。李明欢拥有荷兰阿姆斯特丹大学博士学位及荷兰莱顿大学博士后经历，现为暨南大学华侨华人研究院特聘教授。

她出版了《当代海外华人社团研究》、《欧洲华侨华人史》、《国际移民政策研究》等中英文专著七部，并在国内外学术刊物发表逾百篇中英文论文。

凭借多年跨国、跨地区的实地研究经验，她将带领听众从历史、文化与当代社会的角度，重新认识侨批背后的华人迁移故事，以及侨乡与海外华人社会之间的深厚联系。

社科文化中华讲座由新加坡社科大学中华学术中心与《联合早报》联办。《联合早报》副总编辑韩咏红将担任对谈人。讲座将以华语进行。名额有限，额满为止。