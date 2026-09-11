讲座：新加坡华人的未完旅程

新加坡华人的身份认同与社会角色，始终与国家建构的进程紧密相连。从早期移民社会到独立建国，从多元族群的共处融合，到今天面对全球化、数码化与代际变化，新加坡华人如何理解自身的文化位置、语言传承与社会责任，仍是值得深入思考的重要课题。

由《联合早报》主办的讲座“新加坡华人尚待完成的旅程——从郭振羽著作《新加坡国族建构之路》谈起”，将于2026年10月18日（星期日）下午2点至4点，在报业中心礼堂举行。

南洋理工大学黄金辉传播与信息学院创院院长郭振羽教授于今年3月逝世。他生前长期关注新加坡语言政策、文化、传播与国族建构等课题。去年10月出版的《新加坡国族建构之路》，是郭教授最后一部著作，收录了他多年来关于新加坡社会与文化发展的文章。

讲座将邀请三位曾经或仍然从事媒体相关事业，并长期关心新加坡华人身份认同与社会发展的主讲者，从不同角度展开对话。

主讲者包括新加坡南洋理工大学黄金辉传播与信息学院院长邱林川教授、新加坡江苏会会长周兆呈博士，以及新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲。讲座由美国俄亥俄州立大学东亚系副教授吴妙慧博士主持。

这不仅是一场对郭振羽教授思想与学术贡献的回顾，也是一场面向当下与未来的对话。通过重读郭教授的著作，我们可以重新思考：新加坡华人走过了怎样的道路，未来又应如何继续参与建设一个多元、包容、有凝聚力的新加坡。

新加坡华人尚待完成的旅程——从郭振羽著作《新加坡国族建构之路》谈起

日期：2026年10月18日（星期日）

时间：下午2点至4点

地点：报业中心礼堂 (1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapore 318994)

报名：https://zb.sg/ek

讲座将以华语进行，入场免费。名额有限，额满为止。