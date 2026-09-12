2026年最后一场TLM食品展将在9月和10月的两个周末举行。食品展汇聚超过120家本地传统品牌和国际食品业者，让访客一站式探索丰富多样的美食选择。

到时有超过30个新品牌将首次亮相，为访客带来新品与特色产品。新增的香港展区则有超过10个香港知名品牌参展，展示独特的香港产品及美食体验。TLM食品展也首次与Vegetarian Food Asia合作，提供更多素食与植物性的食品选择。

除了品尝美食，访客也能到场参加精彩活动，包括问答、挑战和和DJ互动。9月25日下午5时也会一场中秋节特别活动，现场将派发免费月饼，附带条件，送完即止。

食品展也推出以下消费者专属优惠：

● 每日500份欢迎礼包：每日首500名访客可领取免费礼包，送完即止。

● 优惠低至1元：现场优惠最高可达90%折扣，部分精选零食与街头美食低至1元。

● 消费满额礼：单日消费满200元，即可兑换独家礼品。

● 幸运抽奖：购物消费即可参加幸运抽奖，有机会赢取丰富奖品。



TLM 食品展将送出10张50元的TLM 食品展消费券给《联合早报》和《新明日报》订户（各5张）。即日起至9月20日（星期日），早报和新明订户只须点击链接，答对一道问题，就有机会获赠一张消费券。10位幸运读者将最迟于9月23日（星期三）收到电邮通知。