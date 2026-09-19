赢取义安潮州文化美食节2026独家门票
由义安公司主办的“义安潮州文化美食节2026”将于10月2日至10月4日举行。本届活动结合潮州美食市集与潮剧、潮乐及音乐表演，让公众在品尝地道潮州风味的同时，欣赏传统艺术演出，沉浸在浓厚的潮州文化氛围中。
义安公司首次通过有限门票分发形式，让早报VIP（《早报》或《新明》订户）有机会出席这场原本只开放给受邀人士出席的文化盛会。持票者可免费入场，并获赠价值20元的餐饮券，供门票指定日期当天使用。
赠票活动由义安公司鼎赞助，与《联合早报》及《新明日报》订户共襄盛举，一同欢庆潮州传统文化。
更多活动详情与最新消息，请关注义安公司页面。
活动详情
日期： 10月2日（星期五）至4日（星期日）
时间： 早上10时至下午2时、傍晚5时至晚上9时
地点：义安城广场（Ngee Ann City Civic Plaza）
如何申请索票？
《联合早报》、《新明日报》订户可于即日起至9月27日（星期日）早上7时点击链接报名参加电子抽签。每人限报名一次。若您已通过义安公司网站或其他分发渠道取得本活动门票，请勿重复报名。
每名成功获票的订户将获得两张门票，并于9月29日（星期二）前收到电邮通知；未获票者将不另行通知。电邮通知将列明门票指定日期，以及领票方式与相关安排。
注意事项
－ 本活动门票不公开售卖，也不接受现场购票。公众只能通过指定分发渠道取得门票。
－ 报名申请并不代表成功获票，门票将通过电子抽签分配。
－ 每人仅可索取一个指定日期的最多两张门票；每张门票只限一人入场。
－ 如果您是《联合早报》或《新明日报》订户但尚未注册新报业媒体账号（含报贩订户）请点击链接填写资料。
－持票者可在门票指定日期任何开放时间出席活动。
－每张门票包含入场资格及价值20元餐饮券。餐饮券只限门票指定日期当天使用。
－现场不售卖额外餐饮券，也不能以现金购买餐饮券。
－门票仅限成功获票者使用，不得转让或出售。
－若发现同一订户索取超过一个指定日期或超过两张门票，或有滥用报名资格、转售门票等违规行为，主办方有权取消其所有获票资格，恕不另行通知。