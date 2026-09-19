由义安公司主办的“义安潮州文化美食节2026”将于10月2日至10月4日举行。本届活动结合潮州美食市集与潮剧、潮乐及音乐表演，让公众在品尝地道潮州风味的同时，欣赏传统艺术演出，沉浸在浓厚的潮州文化氛围中。

义安公司首次通过有限门票分发形式，让早报VIP（《早报》或《新明》订户）有机会出席这场原本只开放给受邀人士出席的文化盛会。持票者可免费入场，并获赠价值20元的餐饮券，供门票指定日期当天使用。

赠票活动由义安公司鼎赞助，与《联合早报》及《新明日报》订户共襄盛举，一同欢庆潮州传统文化。

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活动详情

日期： 10月2日（星期五）至4日（星期日）

时间： 早上10时至下午2时、傍晚5时至晚上9时

地点：义安城广场（Ngee Ann City Civic Plaza）