《联合早报》积分站上线全新连续签到阶梯奖励！早报读者只需每日打开早报应用积分站打卡签到，除每日可稳定获得基础积分外，连续达到指定天数即可解锁额外积分，加速积分累积，轻松兑换超值好礼！

连续签到奖励详情

活动时间：即日起至 10 月 7 日

基础签到规则：每日签到，即可获得 10积分。

连续签到额外奖励：

－第1天（星期一）：额外 +10积分，当日共得 20积分

－第4天（星期四）：额外 +20积分，当日共得 30积分

－第7天（星期日）：额外 +50积分，当日共得 60积分

注：一周 7 天全勤打卡，单周仅签到即可累计斩获高达 150 积分。

重要规则说明：

以自然周为固定周期：连续签到按自然周（每逢星期一至星期日）计算，每逢星期一为新周期的第一天。

要攒更多积分？快定好周一提醒闹钟，每日登录早报应用完成签到与阅读任务，加速累积，准备抢兑各类超市礼券与精选好礼！

早报积分站是在今年1月11日推出，旨在鼓励读者在早报应用内阅读新闻及使用应用内的不同功能。所有注册用户和订户每天都能在达成一定的任务后赚取分数，但订户可赚取比注册用户多百分之50的积分，更快的可兑换礼品。

如何赚更多积分？

✅ 阅读5页电子报，早报订户45分

✅ 阅读10篇早报文章，非订户30分，订户45分

✅ 分享1篇早报文章 ，非订户6分，订户9分

✅ 收听1篇早报文章，非订户4分，订户6分

✅ 每日签到 10分

如何换好礼？

1. 登录早报应用，进入积分站页面

2. 在兑换好礼区域找到想兑换的好礼，并使用相应积分兑换

3. 在秒杀好礼区域找到想兑换的好礼，并使用积分秒杀