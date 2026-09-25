滨海湾金沙“金沙喜剧季”将于10月16日至18日登场，中国具影响力的喜剧品牌之一笑果文化将带来“脱口秀和Ta的朋友们3”世界巡演。

“脱口秀和Ta的朋友们3”汇聚了中国优秀脱口秀演员。本次出演嘉宾包括小四爷、继业、丹妮和小帕等多位脱口秀演员。他们将以新鲜独到的视角、风趣幽默的观察和接连不断的精彩笑料，为观众带来丰富多元的喜剧体验。该系列延续过往作品的成功，深受中国以及海外观众的欢迎。

主办方滨海湾金沙将送出五对“脱口秀和Ta的朋友们3” B Rerserve门票（每对价值256元）给《联合早报》VIP。

即日起至10月11日（星期日），早报VIP只须点击链接，回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。五名幸运读者将最迟于10月13日（星期二）收到电邮通知。