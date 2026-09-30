台湾资深创作歌手陈昇将带着“荷包蛋去远足了”巡回演唱会——“远足”第二站来到新加坡，于10月24日（星期六）晚上7时30分，在滨海艺术中心音乐厅开唱。

演唱会名称“荷包蛋去远足了”源自陈昇对生活与记忆的观察。他认为，每个人心中或许都有一个属于自己的“荷包蛋”——那是一段关于成长、童年便当与平凡日子的记忆。简单的荷包蛋，承载着生活中真实而温暖的情感。

这次演出将回归音乐最纯粹的本质，没有华丽舞台与炫目效果，而是以真诚的歌声与故事，唱出普通日子里的真爱与回忆。陈昇将通过经典作品与新歌，带领观众展开一场关于人生、生活与岁月的音乐远足。

本次巡演的主视觉海报也由陈昇亲自手绘，画中一个荷包蛋独自站在楼梯上，仿佛准备启程，也像在回望人生旅途。画作背后的寓意，将留待演唱会现场与歌迷分享。

《联合早报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

主办方BIZ TRENDS将送出五对 CAT 2 的门票（每对价值336元）给早报VIP。即日起至2026年10月12日（星期一），早报VIP只须点击链接回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。五名幸运读者将最迟于10月14日（星期三）收到电邮通知。

陈昇“荷包蛋去远足了”2026巡回演唱会

日期：10月24日（星期六）

时间：晚上7时30分

地点：新加坡滨海艺术中心音乐厅

票价：$188、$168、$148、$128、$108 、$88（未含手续费）

购票：https://bookmyshow.sg/events/BOBBYC26、https://biztmgptix.bigtix.io/events/BOBBYC26