为配合世界邮政日（10月9日），新加坡邮政将在新邮政中心举行为期四天“2026年世界邮政日”活动，并送出精彩礼品给早报VIP。

活动亮点之一是“新加坡的微小窗口——邮票册中的新加坡故事”（Tiny Windows into Singapore – Singapore’s Story in a Stamp Album）展览，新加坡邮政将通过特展带领公众回顾并感受新加坡的邮政文化与历史。

公众可以通过邮票、邮政故事和共同记忆，探索新加坡的发展历程——从早期邮政服务和熟悉的街景，到国家重要里程碑、社区、自然生物多样性，以及新加坡身份认同的演变。

除了参观展览，访客还可以了解特别发行的集邮品及纪念品、参加集邮讲座，和参观新邮政的自动驾驶配送车辆，了解未来的配送方式。

访客也能现场书写并寄出明信片、收集特别活动纪念戳及每日主题日期戳与参加邮票寻宝活动。活动适合全家大小参与，现场还有漫画肖像绘画及个性化钥匙扣制作的摊位。

为与早报VIP一同庆祝世界邮政日，新邮政也会送出三套价值63元的礼包。 内容物包括：

- 1份“Then & Now”光栅（lenticular）邮票册

- 1套“Then & Now”明信片

- 1套世界邮政日 MyStamp 邮票及明信片

- 1套世界邮政日邮资标签（10枚）

即日起至10月18日（星期日），早报VIP只须点击链接回答一道简单问题，就有机会活动一份礼包。三位幸运读者将最迟于10月20日（星期二）电邮通知。