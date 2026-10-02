天猛公艺术基金会将主办“2026天猛公美食文化节”，并于10月17日（星期六）举行开幕仪式。活动亮点之一就是一个以美食文化为主题的特展。

通过与新加坡国立大学文学暨社会科学院合作，以及大巴窑、达曼裕廊和哥本峇鲁社区合作伙伴的协助，天猛公和学生们挑选不同地区的小贩摊主和餐馆老板进行采访。除了采访视频，展览也将呈现艺术家、插画家以及新加坡艺术大学、特殊教育学校等学生的艺术作品，包括插画和装置艺术。

活动主宾为国家文物局首席执行官章慧霓。除了参观展览，出席者也能享受一系列音乐舞蹈演出和晚餐招待。

活动只限受邀嘉宾，天猛公预留了40个名额邀请早报会员参加。名额有限，立即点击链接报名。活动不提供接驳服务，出席者需自行前往。由于道路狭窄与停车位有限，建议出席者打车前往场地。

展览将在10月18日（星期日）至10月20日（星期二）免费对外开放。《联合早报》是活动的支持单位。