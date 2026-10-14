香港实力派歌手苏永康将于11月8日（星期日）晚上8时，在滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）举行“SO IN LOVE – 苏永康演唱会2026”，以一首首经典情歌，与本地乐迷共度充满回忆与感动的音乐夜晚。

出道逾30年的苏永康，凭借极具辨识度的嗓音、细腻真挚的演绎，以及多首历久弥新的经典作品，在乐坛建立鲜明而独特的音乐风格。多年来，他以歌声陪伴无数乐迷走过人生不同阶段，无论是热恋、失落、遗憾或成长，每一首歌曲都承载着一段属于时代的共同记忆。

此次“SO IN LOVE”演唱会以“爱”为主题，透过音乐串联苏永康演艺生涯中的动人篇章。从深情款款的经典情歌，到陪伴无数人成长的人生之歌，他将精选多首代表作，包括《男人不该让女人流泪》、《越吻越伤心》、《爱一个人好难》、《我为你伤心》及《旧爱还是最美》等，以温暖且富感染力的歌声重新演绎经典。配合现场乐队演奏与细腻编曲，带领观众沉浸于音乐世界，细细品味旋律背后的故事与情感。

对于喜爱苏永康和经典情歌的乐迷而言，这不仅是一场演唱会，更是一场跨越时光的音乐聚会。当熟悉的旋律再次响起，全场一起轻声合唱，相信每一句歌词、每一个音符，都将唤起心中珍贵的回忆，为这个夜晚留下难忘的感动。

《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

主办方BIZ TRENDS将送出5对CAT 2 门票（每对价值336元）给早报VIP。

早报VIP只须点击链接并回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。送票活动将于10月26日（星期一）截止。

11月8日，让我们相约滨海艺术中心剧院，一起沉醉于苏永康温暖动人的歌声，重温属于每个人心中的经典情歌。

SO IN LOVE – 苏永康演唱会2026

日期：2026年11月8日（星期日）

时间：晚上8时

地点：新加坡滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）

票价：$188、$168、$148、$128、$108、$88 （未含手续费）

购票：bookmyshow.sg