那些年一起听过的歌，至今仍在记忆深处回荡。八名华语乐坛实力歌手将于2026年11月15日（星期日）下午5时，齐聚新加坡圣淘沙名胜世界会议中心，举行 “那些年的歌3”演唱会，以一首首耳熟能详的90年代金曲，带领观众回到青春岁月，重温属于那个年代的感动与回忆。

演唱会阵容星光熠熠，汇聚“金钟奖最佳主持人”陶晶莹、“琼瑶御用歌者”李翊君、“情歌王子”游鸿明、“华语情歌代表歌手”赵咏华、“宝丽金四小花”王馨平、“深情王子”张镐哲、“资深民歌歌手”王瑞瑜，以及“和声天后”马毓芬。

从陶晶莹的《太委屈》、《离开我》、《姐姐妹妹站起来》，李翊君的《萍聚》、《风中的承诺》、《雨蝶》，到游鸿明的《爱我的人和我爱的人》、《下沙》、《孟婆汤》，每一首都是陪伴无数人成长的经典。赵咏华的《最浪漫的事》、《求婚》、王馨平的《别问我是谁》、张镐哲的《不是我不小心》、《再回到从前》，同样唱尽爱情中的甜蜜、遗憾与感动。

此外，王瑞瑜将以《春风》等作品展现民歌时代的纯粹情怀，马毓芬也将带来她细腻动人的音乐魅力。她早期凭《多情会有问题》打响知名度，以甜美细腻的嗓音展现多元音乐风格。她与伍思凯合唱经典情歌《关于爱情》，也是华语乐坛的经典歌曲。

一首首熟悉的青春金曲，一场充满回忆与感动的音乐盛宴，千万别错过！

《联合早报》和96.3好FM是“那些年的歌3”演唱会的指定宣传媒体。

主办方BIZ TRENDS将送出五对CAT 2 的门票（每对价值336元）给早报VIP。即日起至2026年11月2日（星期一），早报VIP只须点击链接回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。

“那些年的歌3”演唱会

日期：2026年11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、 $148、 $128、$108、$88（未含手续费）

购票：bookmyshow.sg