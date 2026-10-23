鼎艺团携手新报业媒体电台96.3好FM，将于11月6日（星期五）在维多利亚音乐厅呈献“经典回忆：往事只能回味”。

音乐会以华乐室内乐重新演绎多首脍炙人口的华语经典歌曲，汇聚鼎艺团演奏家、96.3好FM早班节目《哇！皓有仪思》主持人丽仪、皓皓及思远，以及新报业媒体华文报合唱团和创价合唱团，让熟悉的电台声音与社区歌者携手登台，为经典金曲注入全新韵味。

曲目包括《绿岛小夜曲》、《玫瑰玫瑰我爱你》，以及向费玉清致敬的金曲组曲。音乐会将以传奇音乐人刘家昌的多首经典作品压轴，让不同年代的听众在旋律中寻找共同的记忆。

由于反应热烈，主办方特别加开下午3时场次，让更多乐迷有机会走进音乐厅，在熟悉的乐声中重温岁月点滴。

为让更多乐迷参与这场经典音乐之约，鼎艺团也将送出5对下午3时的音乐会门票（每对价值90元）给早报VIP。即日起至11月1日（星期日），早报VIP只须点击链接回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。

本场音乐会亦获秋斋基金支持。