明星炫富后 还有资格卖惨吗？

上个月的某个星期六，在中国大陆发展的台湾女星张庭开直播带货，不知怎么的，她看到粉丝留言后好像受了什么刺激似的，立马在镜头前大哭了起来。她边哭边说自己是如何如何的辛苦，说自己每天从早上6点工作到晚上11点，都不能陪女儿吃饭，女儿还为此控诉：“妈妈你说晚上回来陪我吃饭。但每天回来我都睡着了！”

另外，出身2012年选秀节目《中国好声音》的女歌手吉克隽逸在劳动节发文：“你们放假我上班，看我五一上班开心吗？”又在采访中说当艺人好累好难，压力好大：“就是我要会做饭，要好看，要瘦……还要有人品，还能耐打，耐压等等”，呼吁网民多给她一点宽容。

这些话一出，很快就在网上引起热议。不少网民并不买账，吐槽：“压力大就退场吧！这么辛苦就休息呀！”拒绝接受两人“边赚钱边卖惨”。

如果是两年前，大家可能会把这样的言论转发点赞，表示疼惜。但现在，一切都不一样了。

风向转了 为什么呢？

从前，演员和歌手被称为人民艺术家，他们给人民贫乏枯燥的生活带来欢乐。民众和明星之间，物质生活差距不大，内心还很亲近。以前的大主角和小配角之间差距也不大，大家住在同一个片场里，吃着一样的盒饭。今天，大主角身边有助理，更红的有更多助理，所以就有了等级之别。

编剧汪海林曾说，1999年拍电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》第一部的时候，三个主演每集的片酬和编剧一样。然而今天，一些影剧的主演会拿到2000万新元的片酬，是同级别导演或编剧五到十倍的价格……现在主角和主创的片酬差距已经达到史上最大了。

明星领取天价片酬和唱酬之后，纷纷开始入股经商，明星转头成了手握大权的企业家，然后富者愈富……

接着进入流量造假时代，不小心大规模爆出天价酬劳背后的秘密——偷税漏税.……民众惊觉，当明星原来这么容易赚钱。

然后明星开始晒包包，晒名表，晒香车，晒豪宅。

网民就指张庭和前琼瑶剧小生丈夫林瑞阳，都是众所周知的大富豪，夫妻俩创办微商王国，赚得钵满盆满，在上海居住的豪宅，位于紧邻黄浦江的市中心，两层空中花园，装修富丽堂皇，光女主人的鞋子就放了几面墙，被曝出纳税额高逾四亿新元。

张庭曾公开自己的豪宅。（互联网）

吉克隽逸出道九年，虽说还称不上一线，歌手，却早炫过豪宅，那是位于北京某高档小区的低层，自带一个大面积的露台，露台边上种满花草如小花园。客厅宽敞，中间放着一圈可以坐十几个人的沙发，从装潢、家具、摆设来看都有档次，价格不菲。有人指餐桌上一个盛菜的汤碗都是奢侈品牌，衣帽间中有一面放满高跟鞋的墙，一共有八排。

吉克隽逸炫过豪宅。（互联网）

本来展露自己的富裕生活本身不是问题，问题在于，富了的明星容易失去一般人该有的同理心，有时在言语中不经意透露出高高在上的优越感。

比如有一次著名主持人鲁豫采访贫困山区儿童，她问朴素纯真的他们每天吃什么，孩子如实相告：“吃青菜。”鲁豫又问：“吃肉吗？”孩子支支吾吾地说：“不经常吃。”鲁豫再问为什么：“肉不好吃吗？”孩子似乎尴尬，回答：“是没有钱……”网民都说这是当代的“何不食肉糜”。

鲁豫（右一）曾在节目中问贫困山区小孩为什么不吃肉。（视频截图）

参加过《乘风破浪的姐姐2》真人秀的女星王鸥，曾在节目中诉苦说自己买不起房，否则早就想退休了，一旁的艺人大张伟一针见血地问她：“你是要买下整个小区吧？”

王鸥拿房价当无法退休的借口。（视频截图）

从名主持人投入直播界的李湘谈起开销尽显豪气：“我们家一个月的餐费7万元（以下皆人民币，约1万4000新元），每月零碎开销60万，一年大概720万。其实一个月七万块的菜钱一点也不多，大家都差不多，就像汪涵他们家也是一样的。”

李湘（右）谈家庭开销时把前同事汪涵扯下水。（互联网）

至于被罚了近二亿新元的范冰冰，出门仍戴着价值连城的粉钻，家里墙上挂着价值过千万新元的拍卖画，吃着100块新元一斤的葡萄，家底之丰厚令人咋舌。

有人会说明星的起点本来就高人一筹，目标和普通人当然不一样。

但如今连草根出身的明星也和之前不一样了。以前的草根明星全凭自己一身本领，在人才济济的娱乐圈杀出一条血路，才能站稳脚跟。可现在当明星，好像能力与才华都不那么重要了，运气不错随时都能被平台捧上神坛。

有人举出身自选秀节目《创造101》的杨超越为例，说她才出道短短一年，已经从一个不知道能否在城市立足的农村女孩，变成在采访中熟悉房价，仿佛随时要出手购买的女星。

杨超越（左）从农村走出来，出道一年便已有资格在节目谈论城市的房价。（视频截图）

明星苦 民众不苦吗？

明星叫苦，可那苦是否每天日出而作日落而息，需要加班没有假期？试问哪个上班族不是这样？警察辛不辛苦？护士辛不辛苦？农民辛不辛苦？工人辛不辛苦？每个在底层兢兢业业的老百姓不辛苦？

网民说，明星工作不像普通劳动者，有些是自愿加班，有谁逼着你干了？赚了钱还抱怨，是得了便宜还不知足。而且老百姓即使承受一样的辛苦，却连明星收入的零头都赚不到。所以，当随手就赚取亿万收入的明星喊苦时，听在每天拼搏努力才能勉强温饱的人耳里，要怎么同情？

还有人更是直言，娱乐明星随便唱两首歌，跑一场商业演出就能赚到大多数普通人几十年的回报，

新闻载体改变 大众对贫富差距的观感？

有媒体甚至指出有趣的一点——说新闻的载体从实体报纸变成手机，也影响了大众对贫富差距的观感。明星和民众渐渐站成对立面。

以前，社会新闻和娱乐消息不在一个版面。自从电子媒体兴起，新闻比邻排列，等待读者点击，于是，上一条可能是聋哑运动员为了几千块奖金命丧黄泉，下一条紧接综艺节目《五十公里桃花坞》艺人嘉宾不满三位数伙食费太低。或者上一条是郑爽日薪208万，下一条可能是一个月才赚208元最后必须靠众筹治病的女孩。

郭麒麟、赖冠霖、宋丹丹、舒淇、张翰、周杰参加的真人秀《五十公里桃花坞》引发艺人伙食费高低的议论。（节目照）

回顾中国娱乐圈，卖惨确实令明星引起话题，可风向变了，前脚炫富，后脚哭穷是会随时伤到自己的喔！

再看看新加坡，艺人的收入没有高得很离谱的，艺人之间的差距也不会太大，更没有艺人的生活惨到值得叫苦的，所以这种边炫富边卖惨的现象没有出现。