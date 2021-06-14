这些明星 懂吃会说还能煮！

煮煮煮！煮得好煮得巧，不仅满桌佳肴美馔；还能赢得收视口碑。唯一怕的是，以为这是救市仙丹，造成“滥煮”结果，又惹来众怨。

这样的现象听来熟悉，之前本地也有观众如此批评免费电视：美食节目拍太多了，还不包括外地购入的呢！香港TVB电视台同样面对老化的观众市场，近年也大拍美食节目，想靠它让收视止跌。不料数据反映，观众流失是铁证，连镇台阿姐汪明荃也指TVB由下午到晚上都有“煮菜节目”，“看煮菜看到闷了”。电视台高层于是破釜沉舟，引入曾志伟改革综艺节目。在TVB大股东发声直言“不能天天都做菜”不久，电视台就下达“限厨令”，对美食节目“喊卡”！

港媒指出，TVB的弊病是只要节目受欢迎就会一直延长系列，拍到观众烦厌才收手，甚至曾经一天播足四个饮食节目，让观众看到“未吃已饱”甚至消化不良。

不过，撇开过量不说，TVB的美食节目过往确实出过好些优质作品，有些甚至来过本地拍摄。这里盘点一下近五年的经典：

最高龄主持人：《阿爷厨房》

高龄75岁、以武打戏路行走江湖的李家鼎，原来厨艺不输武艺，擅长古法粤菜，搭档谭玉瑛主持，铁汉形象多了几分柔情。从2016年至2020年共推出五辑常态节目，加两集特备节目。

李家鼎（中）主持美食节目，硬汉形象多了柔情。（节目照）

最有户外气息：《街市游乐团》

由滕丽名、江美仪、麦长青带领观众逛全港街市，边找食材边介绍各区特色，感受人情味。2016年至2020年共推出五辑，加一集特备节目，压轴篇到过新马两国拍摄，在牛车水、中峇魯都留下足迹。

滕丽名（左起）、麦长青、江美仪曾为美食节目到访本地的牛车水和中峇鲁的菜市场。（节目照）

最多美女、最综艺：《美女厨房》

版权购自日本的烹饪游戏节目，每集邀请三名美女艺人进行厨艺比赛，第一系列大受欢迎，最高收视超过40点，跟人气剧看齐，甚至打破《超级无敌奖门人》的收视记录。虽然大家争的是“美女厨神”，但观众焦点往往落在厨艺超差，吃到评审表情扭曲的“地狱厨神”身上。从2006年至2018年，共炮制过三辑以及多达六个特备节目，包括延伸到《美男厨房》系列。郑中基、萧正楠、张振朗等都主持过。

经过节目验证的“美女厨神”有蔡少芬、袁咏仪、杨千嬅、姚子羚、张曦雯、苏玉华等，“地狱厨神”则有蒙嘉慧、邓紫棋、周秀娜、朱晨丽等。

邓紫棋上节目吃自己做的菜，终于知道自己的厨艺属于“地狱厨神”级别。（荧幕截图）

最长寿、最便宜美食：《食平D》

节目名称是广东话，意思是“吃便宜点”，肥妈玛利亚联同陆浩明走访全港街市搜寻便宜的营养食材，再亲自烹调。从2013年至2020年，总共做了九辑。不过有观众指出，节目能够买到较便宜的食材，是因为小贩主动给予肥妈“友情价”，一般人讨不到这个便宜，但肥妈否认。

肥妈玛利亚携手陆浩明做美食节目，强打“便宜牌”。（节目照）

最先到新加坡拍摄：《我係小厨神》

8岁至13岁的小朋友，通过厨艺争夺“小厨神”荣誉，黄翠如、高海宁等都主持过。从2014年至2017年共制作四辑，最后一辑是新加坡篇，烹饪节目做到给新加坡选手独立成篇，非常罕见。

儿童也来比赛争做厨神。（节目照）

最搞怪名称、最健康饮食、出外最多最远：《吾X吾X》

今年72岁的黄淑仪先从2005年至2007年主持《吾汤吾水》，通过自己煲汤来推广健康饮食，节目受欢迎后，再从2013年至2018年推出《吾淑吾食》，针对不同年龄层的种种健康问题，设计健康餐单。节目到过新加坡、澳大利亚、加拿大拍摄，制作费高过多数美食节目。

节目中的“吾”即“我”的意思，本来叫《吾汤吾水》并没问题，只是粤语念出像是“不汤不水”，坏了原意。后来的《吾淑吾食》，除了含主持人的名字，念出时像是“不熟不吃》”，有意思多了。

黄淑仪曾来新拍摄美食节目，当时到访过嘉宾朱咪咪的家。（节目照）

艺人厨神还有谁？

除了上述节目，TVB也让不少会吃能讲的烹饪能手主持过美食节目，例如陈炜的《炜哥的味道》，江美仪的《女人必学100道菜》，黎诺懿和陈敏之的《今晚请客》，许绍雄、金刚、梁竞徽的《美食男人堂》等。

在TVB限厨令下，原先的电视主持如非合约艺人，都径自找生路去了。最成功的是肥妈自立门户，在YouTube开烹饪节目频道，将家中的巨型厨房变成摄影棚，已吸引超过15万人订阅，每期点击量更破百万，成绩亮眼。她说，现在频道有六位数港币收入，赚的比在电视台还多呢！

锺嘉欣生产后要照顾宝宝，拍戏量减，但最近也在YouTube也露一手，教大家做豉油鸡翅、菜干汤等家常小菜，反应不错，很有机会变身烹饪网红喔！相信未来会有更多艺人跟进呢！