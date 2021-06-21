BTS餐登陆新加坡 海外粉丝发挥创意掀热潮

冠病疫情在世界各地依然严峻，丝毫松懈不得，但是对于防弹少年团（BTS）的歌迷来说，这支全球当红韩国男团和麦当劳合作推出的“BTS餐”，应该是最鼓舞士气的了。

BTS餐今天正式登陆新加坡，相信粉丝大军已经恭候多时，但千万记得购买时注意防疫。BTS餐在全球49个国家推出，马来西亚是最先推出的亚洲国家，领先新加坡、越南、菲律宾、印度尼西亚甚至BTS的老家韩国。在我们还不知道这个餐点滋味如何时，不如先来看看它在彼岸引起的各种趣味效应吧。

据马媒报道，餐点推出后粉丝反应热烈，点餐队伍持续不断，导致麦当劳的外卖应用和线上外卖服务崩塌，不知本地会否出现同一情况。

粉丝见商机显创意

记者综合BTS迷在网上的反应，不外乎对于餐点没有附上偶像的相关商品或照片感到失望。这一来，造成部分粉丝格外珍惜吃完餐点后剩下的、印有偶像标志的包装袋、包装盒、包装杯，有些人竟然拿去清洗、晒干，甚至在墙上装裱展示，并留言感谢快餐店员工没有弄脏。也有人为了尽可能保持包装材料的完好状态，自带食物容器，接到餐点后立即将炸好的鸡块、薯条和饮料转移，把它们当成贵重商品看待。

BTS迷把包装盒与包装杯晾晒好收藏。（面簿）

还有人以此为商机，把包装纸袋做成各种商品，包括笔盒、吊饰、耳环、防水钱包、徽章、卡套、拼图、扇子、手提包，然后上网出售，种类五花八门，琳琅满目，尽露满满的商业和艺术创意。其中还有人因为手工巧妙，备受网民赞赏，干脆在网上传授制作绝招。

BTS迷把包装纸改造成琳琅满目的手工品：耳环（上排左起）、吊饰与徽章、扇子、拼图（中排左起）、手提包、防水包（下排左起）、卡套、笔盒。（面簿）

最离谱的是，有人什么也不做，单单出售包装纸袋，竟然出价100新元!

保持原始状态BTS餐点包装盒，网上竟然叫价100元。（面簿）

订单太大门市被迫关闭

BTS餐后来登陆韩粉众多的印尼，也上了新闻版面。当地疯狂粉丝的订单驱使送餐员涌到麦当劳门店排队长达两小时领餐，导致几十家门店因担心病毒传染而暂时关闭数天。麦当劳赶紧呼吁，这个特备餐点下个月仍有出售，粉丝不必担心缺货。

送餐员挤满了印尼雅加达以南的城市茂物一家麦当劳门店，等待领取BTS餐。（法新社）

专餐畅销反映音乐成就

有些人或许不解一个由鸡块、薯条、可乐和酱汁组成的普通餐点，为什么会引起如此巨大的反应。这是低估了这支七人男团在全球所产生的现象级吸引力。BTS的唱片和歌曲拥有的国际歌迷之多，在亚洲歌手之中首屈一指。

这不是麦当劳第一次为艺人推出专属自己的餐点，之前美国歌手Travis Scott（特拉维斯斯科特）和哥伦比亚歌手J Balvin（J巴尔文）都曾试过。

BTS和麦当劳其实也合作推出联名商品，有棒球帽、包、笔记本电脑套、长袍、毛巾、人字拖、T恤、贴纸、袜子、钥匙扣、雨伞等，价钱从16至148新元不等，在Weverse Shop网站出售。