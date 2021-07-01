妈妈太太落水救谁 哪个男星的答案最能保命？

妈妈和太太同时落水救谁？这个“陷阱题”是不是每个有女友的男人都得通过的考验呢？男明星也不例外，他们总是在类似节目的公开场合，被问这个考智商和情商问题，究竟他们是怎么应对的呢？且让大家都来借鉴一下。

●汪小菲老实呈现孝顺

大S和汪小菲最近闹离婚，被翻出夫妻俩先前一起上小S的节目《康熙来了》时，男方被她问：“你妈和我姐掉进河裡，你救谁？”他企图闪避，但小S不放过姐夫，大S也劝喊他一定要选。汪小菲崩溃挣扎：“我不想回答这种问题，我干吗回答这种问题啊！”

大S索性示范怎么玩，面对小S提问“我和小菲掉进河里裡你救谁？”她毫不犹豫地选了丈夫，让小S惊呼：“我跟你姐妹那么多年，你救他？”大S解释：“因为他会是我的终身伴侣，我老了以后要跟他作伴。”

至于家婆张兰跟S妈掉进河里会选择救谁，大S则回答救自己的妈妈，一旁的汪小菲好心帮忙解释：“她知道我会救我妈。”大S则说：“我当然希望她们俩都不要掉到河里，可是你知道我跟我妈认识比较久。”

终于轮到汪小菲作答，小S重提老问题，他沉默思考了将近10秒，被小S开玩笑亏：“这你还要想？她是你的终身伴侣耶！”他也太老实：“救我妈。”令姐妹俩惊讶。他解释：“以后你儿子，你也希望他救你啊！男人第一就是要孝顺，我把你的爱都留在心裡，对吧？人都不孝了还活这世上有什么意义……她是给我生命的人。”他坚持孝顺，最后还是被姐妹俩肯定了。

●张晋和张伦硕选救母

中国综艺节目《我爱的女人们》也对明星问过这个问题。张晋和蔡少芬是娱乐圈里的模范夫妻，但他在节目上回答，他最爱的人是蔡少芬，但是没有妈妈就没有他，所以他选救妈妈。”

张晋（后）和母亲（左一）、太太蔡少芬。（互联网）

另一对模范夫妻是张伦硕、钟丽缇，张伦硕回答，因为妈妈包容自己一辈子了，所以不救妈妈会很内疚，妈妈会很伤心，就也没有选救钟丽缇。

张伦硕（右起）和妈妈、太太钟丽缇。（互联网）

●杨烁选择殉情

另一名嘉宾是演过电视剧《花千骨》《欢乐颂》的杨烁，他说，出于报恩的心理会先救妈妈，然后再跳进水里陪老婆一起死。这个殉情的回答，母妻两边都不得罪，网民说上网搜这个问题，出来的模范答案就是这个，称杨烁平时有做功课。

杨烁和太太。（互联网）

●林志颖和霍建华跳了再说

另一个真人秀《婆婆和妈妈》也问林志颖听这个问题，他毫不犹豫地答：“自己先跳下去。”他觉得这个问题很好玩，也不怕惹事，就给好友霍建华打电话，问了同样的问题。

林志颖（右起）和太太、妈妈。（互联网）

霍建华听了问题，回答竟然一模一样：“先跳下去嘛，之后再说。”本来林志颖挖的坑，没想到霍建华一跳就跳过去了，两个好友竟然思路相同。

霍建华（左）和太太林心如。（互联网）

●李易峰把妈妈留给爸爸

在某一次的综艺节目《快乐大本营》里，主持人何炅问了现场嘉宾这个问题，结果未婚的李易峰的回答最出人意料。李易峰回答：“我会救妻子，因为我须对妻子负责，而妈妈则是爸爸的责任。”观众和网民都说这回答很高明。

李易峰（右）和妈妈。（互联网）

●彭于晏：妈妈先学会游泳

今年3月国际妇女节，彭于晏一早就晒出妈妈传给他的“标准答案”。彭妈妈传给儿子一个趣味故事，说有个老奶奶开始学游泳，就为了不让儿子为难。果然儿子、媳妇吵架，媳妇问儿子：“我跟你妈掉水里，你先救谁？”儿子答：“我不用下水，我妈会救你，她会游泳。”媳妇再逼问：“不行，你必须下水。”儿子说：“那你死定了！我不会游泳，我妈肯定先救我。”

彭于晏（右）和妈妈。（互联网）

彭妈妈由此结论，家婆们都应该先去学游泳，下回儿子被媳妇逼问这题，大可回答：“我不用下水，我妈会救你的，她会游泳。”彭于晏笑说：“折磨全世界男人的千年难题，终于被伟大的母亲破解啦！”并在底下标注“会游泳很重要”，让网民笑翻，纷纷留言说：“好想叫你妈妈一声婆婆！”、“你妈妈缺媳妇吗？我尽量不掉水里！”

你最欣赏哪个明星的回答呢？