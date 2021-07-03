网站选出上半年烂片 周冬雨、古天乐上榜

2021年已过了半年，中国各大网站包括腾讯、搜狐、猫眼与豆瓣等，刊登了上半年的烂片，周冬雨、古天乐、王宝强与最近人气旺得不得了的许光汉等知名艺人的电影都上了榜。

周冬雨是“三料影后”（金马奖、金像奖、金鸡奖），最近出师不利，所演出的电视剧《千古玦尘》被批表情浮夸等，5月28日公映的电影《迷妹罗曼史》，则被观众评为年度烂片之一。

周冬雨片中在酒吧遇到一个男孩子，就因他会唱台湾歌手罗大佑的歌就喜欢上他，不仅主动要和他交往，还天真地幻想着对方就是罗大佑。影评认为《迷》剧情脱离现实还有几分不切实际，对方若是罗大佑，早已被狗仔和记者围得水泄不通了，怎可能被一个平凡女孩收入囊中呢。大家认为纵使《迷》的参与演员还包括另两大影后秦海璐和闫妮，但《迷》是部三后都救不了的电影。

改编自日本同名电子游戏《真·三国无双》4月在香港公映，目前在串流媒体Netflix播出。电影花了3年拍摄，远赴新西兰取景，拍摄期横跨四季，动用了超过千位临时演员、马匹，完成片中浩大的战争场面。演员阵容强大包括刘嘉玲等，古天乐片中演出吕布，被批演得莫名其妙，把吕布演成了一个只会讪笑和骂脏话的智障，让人无语，再来剧情烂，莫名其妙的开始和结束。

被形容为烂得一绝的《日不落酒店》与《八月未央》，在很多烂榜内可以找到。豆瓣3分（满分10）的《日》是沈腾特别出演的奇幻喜剧，影片推出时，观众都在网上吐槽片子太难看，“剧情很尬，毫无笑点”，“都是白痴搞笑”。豆瓣3.3分的《八》则讲述了两个性格迥异的闺蜜在个性的强烈碰撞与爱情的抉择间逐渐释然，最终冰释前嫌的故事。观众认为全片透露着各种虚假和不真实，而且毫无逻辑性可言，想要拍出另一部《七月与安生》，无奈却成就了一部无病呻吟的烂片，可惜了钟楚曦、谭松韵两位演员。

王宝强《少林寺》被批烂出至高境界

导演唐季礼和王宝强联手推出的新作《少林寺之得宝传奇》被评为烂出了至高境界，被认为是小学生水平的剧本，拍出了一个既傻气又无聊的故事。王宝强在今年贺岁片《唐人街探案3》中演出的唐仁，则被批为莫名其妙地在搞笑。

许光汉主演的《你的婚礼》表现不俗跻进本地上半年十大亚洲票房排行榜，中国票房更是火辣的赢家，无奈还是躲不过挑剔的观众，豆瓣评分仅有5分。有指许光汉港台腔有点难融入标准普通话的剧，看起来很造作。其他遭狠批的还包括《反飙车行动》、《阳光劫匪》、《追虎擒龙》和由阿Sa蔡卓妍演出《感动她77次》。《反飙车行动》被批不讲道理、不讲逻辑，可惜了Laughing哥（谢天华）。