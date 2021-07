昨天(4日)是伊朗已故大导Abbas Kiarostami(阿巴斯基亚罗斯塔米)去世五周年纪念日,亚洲电影资料馆(Asian Film Archive)将从本月10日至8月28日举办阿巴斯电影回顾展,推出他的34部电影,当中27部是剧情长片,鲜少放映的短片与纪录片是辅修版本,号称亚洲放映的“壮举”。

今天起售票

阿巴斯拍片超过半世纪,作品屡在国际载誉,五年前因胃肠癌去世,留下无数作品给怀念不已的影迷。美国大导Martin Scorsese(马丁史柯西斯)曾形容阿巴斯代表了电影艺术的最高水平;伊朗名导Asghar Farhadi(阿斯哈法哈蒂)认为他不仅对伊朗电影很重要,还是世界电影的先锋,敢做很多人不敢做的事。Jafar Panahi(贾法帕纳西)认为阿巴斯教大家以自己独特的方式看待事物;奥地利名导Michael Haneke(麦克汉内克)认为阿巴斯是所有电影人中最伟大的。

回顾展今天(5日)起售票,可透过亚洲电影资料馆的Peatix Page购票。

“伊朗三部曲”深情之作

回顾展将放映阿巴斯制作于1987年至1994年知名的“伊朗三部曲”——《何处是我朋友的家》(Where Is The Friend's House?)《生生长流》(And Life Goes On)和《橄榄树下的情人》(Through The Olive Trees)。上世纪70年代末伊朗伊斯兰革命暴发,霍梅尼建立封闭保守的伊斯兰共和国,不少与阿巴斯同期的电影工作者逃亡到国外,阿巴斯却留了下来,并将自己比喻成一棵树,认为树根植于土地,将树移植到其他地方,它就不会生出果实。“伊朗三部曲”是他的深情之作。

《樱桃的滋味》(Taste Of Cherry)探讨生与死;《特写镜头》(Close up)充满意大利新写实主义色彩,意大利导演Nanni Moretti(南尼莫雷提)感惊艳,还拍了一部9分钟的短片向阿巴斯致敬,在影坛传为佳话。《24帧》(24 Frames)有白茫茫雪景的林地,鸟儿振翅飞过原野的影像等,灵感来自阿巴斯个人收藏的照片,他和团队费时三年运用数码影像工具,重新想象这些照片的今生前世。摄影与电影之间反复且亲密的追寻与叩问,宛如一曲温柔的影像诗。

法国影后Juliette Binoche(茱丽叶毕诺许)演出的《合法副本》(Certified Copy)是一对“赝品夫妇”的故事;《如沐爱河》(Like Someone In Love)是日本女星高梨临饰演的女大学生,为了学费而在声色场所出卖笑脸的故事。