黄嫊方迷上Tiktok 花两个小时研究玩法

日前，黄嫊方在社交媒体晒出一支她与阳光可乐、洪爱玲（Irene Ang）共舞的视频。自此之后，黄嫊方开始研究TikTok玩法，琢磨特效。

不过，黄嫊方的TikTok初体验似乎让她有点“失落”。

在玩测颜值特效时，系统仅给她0.1/10的评分，她说，“我本来满怀希望地等系统给评分，看到分数后真让人绝望。”不服气的黄嫊方又重拍了几回，最高得分竟一下子变成了10/10，但戏剧性的事发生了。“不知道为什么这个视频就是存不了，0.1分的视频却能存。”最后，黄嫊方发布在IG上的正是她评分0.1/10的那则视频。

此外，她还拍了另一种动画特效的视频，不过却被儿子说“好可怕”。儿子的反应让黄嫊方不由得开始自我怀疑，甚至问记者“你觉得可怕吗？”

“不过TikTok太耗时间了，我只研究了一下操作然后拍了两个特效就花了两个小时。”

大赞阳光可乐有耐心

黄嫊方告诉记者，其实自己还是不太会用TikTok，因此可能要去请教一下阳光可乐。“可乐真的很有耐心，还是她主动教我们跳舞。”

黄嫊方在防疫期间居家拍摄学会摆机位，坦言阻断措施刚开始时十分暴躁，笑言：“一想到自己我要煮三餐，煮了洗又煮了洗... ...我就想骂人！”如今她已经习惯防疫生活，也感恩每周能有家庭时间，和大家聚在一起看电影。