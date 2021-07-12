韩国乐坛掀二代偶像团体回归潮 粉丝激动：青春回来了

（综合讯）韩国乐坛这阵子掀起一波二代团热潮，勾起韩流粉丝的满满回忆。

颜值魅力不减

男团SHINee、2PM、Highlight、女团After School、T-ara等今年相继回归歌坛或出演综艺节目，让粉丝有一种“青春回来了”的感觉。这些出道超过10年的偶像组合，身材与颜值依旧好，超强的歌舞实力与综艺感令网民津津乐道。

SHINee在2008年以出道曲《姐姐妳太美了》掳获众多姐姐粉丝的芳心，被称为“国民弟弟团”。温流、KEY、珉豪相继退伍，暌违两年半后，终于在今年2月全员回归，四人在舞台上游刃有余。年级最小的成员泰民今年5月底入伍。

原团名为“BEAST”的“Highlight”，四名成员尹斗俊、梁耀燮，李起光和孙东云，暌违四年，于5月回归歌坛。不管是舞曲还是抒情歌都能完美驾驭的他们，回归后参演了“Dingo Music”的《Killing Voice》单元，带来热门歌曲串烧，全员优秀的唱功引起热烈回响。

长腿姐姐团After School时隔八年重聚，嘉熙、正雅、Bekah、珠妍、Raina上月中在《文明特急》穿上当年的打歌服，重现多首经典歌曲。岁月纵使流逝着，但她们的舞蹈动作和演唱功力没有一丝退步。成员嘉熙特别从印度尼西亚回韩与成员会合，怀胎五个月的正雅也跟着一起热舞，让粉丝感动不已。影片公开不到12小时，便吸引超过百万人次观看。

野兽派始祖男团2PM在上月底终于以六人之姿，回归歌坛。过往不吝啬晒肌肉的他们，这次虽然“封肉”，但性感魅力不减，表演man味十足。上周，他们作客综艺节目《认识的哥哥》，凭绝佳的口才让观众笑翻，刷新节目最高收视纪录。

曾以歌曲《Bo Peep Bo Peep》红遍亚洲的T-ara在事业如日中天之际，却因霸凌花英事件声势一落千丈，幸好后来已澄清是误会。近来，成员们慢慢回到荧光幕前，芝妍、居丽、恩静、孝敏积极参与综艺，在《认识的哥哥》最新一集中也带来《Roly-Poly》《Lovey Dovey》等多首经典曲，有粉丝看了直呼“流下时代的眼泪”。